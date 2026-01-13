<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

“Apprendiamo da quanto comunicato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che saranno 118 le nuove poliziotte e i nuovi poliziotti che a breve giungeranno a Bologna e provincia al termine dei corsi di formazione presso gli Istituti di istruzione della Polizia di Stato dislocati su tutto il territorio nazionale ed a seguito della conclusione delle procedure di mobilità.

Un numero che, rapportato alle esigenze di sicurezza del territorio bolognese, può essere considerato complessivamente soddisfacente per il Coisp di Bologna. La città e la sua area metropolitana vivono da tempo una fase complessa sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, con carichi di lavoro crescenti ed organici pesantemente ridotti.

Le 118 nuove unità andranno a rafforzare gli uffici della Questura di Bologna, i Commissariati distaccati e altri importanti reparti, tra cui la Polizia Stradale di Bologna, consentendo un auspicabile riequilibrio delle risorse umane ed un miglioramento della capacità operativa complessiva.

In attesa di conoscere nel dettaglio il numero dei trasferiti da Bologna verso altre Province e, successivamente la distribuzione che il Questore e i dirigenti dei singoli uffici effettueranno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in arrivo, il COISP accoglie positivamente questo innesto di personale, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un territorio che in questo momento storico è fortemente colpito da episodi di violenza di strada ed eventi criminali preoccupanti.

Resta evidente che guardiamo a questo numero come una buona risposta all’attuale bisogno di sicurezza ed all’alleggerimento dei carichi di lavoro divenuti insostenibili per gli operatori. Allo stesso modo, ci auguriamo che questa strategia non resti episodica, conseguenza delle ultime drammatiche notizie di cronaca ma sia strutturata e continuativa nel tempo e vada oltre le risposte emergenziali”.

(Leo Pesce, Coisp – Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze di Polizia -Bologna)