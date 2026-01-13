<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di sistemazione del Palagreen di San Michele, una struttura strategica per le attività sportive e aggregative della frazione. Ad annunciarlo è la Vicesindaco del Comune di Sassuolo, Serena Lenzotti, che conferma l’avvio di un intervento atteso e fortemente richiesto dal territorio.

“Entrambi gli interventi – spiega la Vicesindaco Serena Lenzotti – sono stati aggiudicati lunedì 12 gennaio e abbiamo già avviato i contatti operativi con la ditta incaricata. Il primo intervento, considerato prioritario, riguarda la realizzazione del nuovo telo di copertura della struttura geodetica, a cui seguirà in modo continuativo il posizionamento del nuovo manto”. L’importo complessivo dell’intervento supera i 60.000 €.

“Si tratta di un intervento complesso – prosegue la Vicesindaco – che sarà portato avanti in costante confronto con i responsabili della Società San Michelese, con cui abbiamo già condiviso tempi e modalità operative. Il Palagreen è per noi fondamentale per garantire un risultato funzionale e realmente rispondente alle esigenze della comunità”.

L’obiettivo è quello di ridare piena funzionalità a uno spazio molto frequentato, migliorandone sicurezza, qualità e fruibilità.

“Se il cronoprogramma verrà rispettato – conclude la Vicesindaco – entro la fine di marzo saranno conclusi entrambi gli interventi e il Palagreen potrà tornare a essere pienamente utilizzabile. È un investimento concreto sullo sport, sull’aggregazione e sulla vitalità di San Michele, che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso tutte le frazioni del territorio. Ringrazio il segretario di Noi Moderati Cristiano Gugliucci per l’interessamento, purtroppo i passaggi burocratici per un’Amministrazione pubblica differiscono molto da quelli per le aziende o i cittadini privati: l’iter è stato avviato da tempo, presto vedremo i risultati”.