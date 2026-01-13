<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Sabato 10 gennaio 2026, presso l’Emporio di Comunità di Madonna dei Fornelli, i Comuni di Firenzuola, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro hanno presentato assieme ai presidenti dei Circoli LEGAMBIENTE SettaSamoggiaReno Angelo Farneti, ed Alto Mugello Riccardo Panzacchi, il rinnovo della convenzione che ha ad oggetto la collaborazione istituzionale finalizzata ad attuare un programma di azioni di promozione, valorizzazione e divulgazione turistica, educativa, culturale e di sensibilizzazione ambientale della “FlaminiaMilitare”.

Con questo rinnovo, i Comuni sopracitati consolidano il loro rapporto estendendolo sino al 31 dicembre 2029 con l’intento di continuare ad operare per la valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali dei propri territori.

Tra queste risorse si annovera anche una rete sentieristica che può rappresentare, se adeguatamente gestita, un’opportunità di fruizione e promozione turistica del territorio. In primo luogo l’itinerario denominato “la Via degli Dei”, sentiero di collegamento fra Bologna e Firenze che ricalca prevalentemente, attraverso l’Appennino Tosco Emiliano, il tracciato della strada romana “Flaminia Militare”, su cui questa convenzione concentra molte delle proprie attenzioni.

Legambiente e Comuni sono da anni impegnati reciprocamente e spesso insieme per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, della cultura e del patrimonio artistico ed archeologico del nostro Paese.

Per questo motivo ed alla luce della passata esperienza, si è deciso di rinnovare l’accordo avviato nel 2022, mirato a sviluppare, in maniera coordinata e collaborativa, un programma di azioni di valorizzazione e divulgazione turistica, educativa e culturale nonché di sensibilizzazione ambientale con particolare riferimento alla “Flaminia Militare.

Con tale convenzione, oltre alla collaborazione istituzionale, è previsto che i Comuni trasferiscano annualmente ai due circoli di Legambiente sopracitati un contributo complessivo di 3.000 euro a parziale sostegno dei costi per il materiale che verrà utilizzato nelle varie iniziative.

“La “Flaminia Militare”, antica strada romana che attraversa il nostro Appennino da 2000 anni, rappresenta una emergenza storica di grande rilevanza, per questo noi da sempre la consideriamo al centro di un programma di azioni di promozione – ha spiegato Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro -. In tale contesto, questo rinnovo rappresenta un ulteriore tassello importante che ci vede continuamente impegnati nel processo di costante valorizzazione del nostro territorio, consolidando sempre più il rapporto tra le municipalità ed i territori. Questa convenzione ci consentirà di mettere a fattore comune forze ed esperienza necessarie per continuare a mantenere e preservare questo sito archeologico diffuso ed a cielo aperto, continuando a ricordare i suoi scopritori, Cesare Agostini e Franco Santi”.

“La collaborazione fra enti e associazioni è di fondamentale importanza per la salvaguardia del nostro patrimonio storico – afferma Ermanno Pavesi, vice Sindaco del Comune di Monzuno e presidente della Cooperativa di Comunità Foiatonda -. Un primo passo che vuole includere nel suo percorso altri soggetti sia pubblici che privati che possano con le loro energie dare una mano per creare un sito storico/naturale di importanza nazionale”.

“Abbiamo da subito capito l’importanza di mantenere pulita e valorizzata la Flaminia Militare, un percorso antico che nel nostro comune, coincidendo con la Via degli Dei, riesce a mettere in risalto il nostro territorio. Pertanto ringrazio gli Enti e Legambiente per l’impegno di questi anni e per quello futuro” ha affermato Giampaolo Buti, Sindaco del Comune di Firenzuola.

“Per i nostri Circoli questo rinnovo costituisce il riconoscimento del lavoro svolto negli anni con Cesare Agostini e Franco Santi in favore della Flaminia Militare – ha spiegato Angelo Farneti, presidente Circolo Legambiente SettaSamoggiaReno -. Così facendo, il testimone dei due amici che ci hanno purtroppo lasciato in questi anni, viene raccolto dalle Amministrazioni comunali di Firenzuola, Monzuno e San Benedetto val di Sambro che, insieme a Legambiente, intensificheranno gli sforzi per valorizzare ancora di più questa antica strada romana”.

“Prima del coinvolgimento istituzionale, la cura e la valorizzazione della Flaminia Militare era lasciata ai volontari – racconta Riccardo Panzacchi, Presidente del Circolo Legambiente Alto Mugello -. L’affiancamento dei Comuni ai Circoli di Legambiente è stato molto importante, risultando fondamentale per portare avanti non solo il lavoro materiale, ma anche e soprattutto l’immagine di questo cammino, percorso ogni anno da decine di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo”.