La stagione del Teatro del Popolo, curata da ATER Fondazione, riprende nel nuovo anno con la danza d’autore. Sabato 17 gennaio il Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto porta in scena Dreamers, nuovo progetto che riunisce quattro creazioni di prestigiosi coreografi della scena contemporanea nazionale e internazionale: un’occasione preziosa in cui corpi e voci si intrecciano, trovando un ritmo comune.

La scena si apre sulla coreografia di Diego Tortelli, Preludio, costruita attorno ad alcuni dei più intensi poemi e brani del cantautore australiano Nick Cave, uno dei più grandi esponenti del Post Punk. In questi suoi poemi Cave affronta l’intreccio tra temi come l’amore, il “credo”, la dipendenza, l’ossessione e la perdita intersecandosi tra di loro come se stesse raccontando una storia

La seconda pièce, il duetto An echo, a wave di Philippe Kratz traduce il senso di meraviglia e di eternità evocate dalla visione del mare. Il fluire del movimento dei danzatori richiama il moto ondoso, naturale e ininterrotto delle superfici marine; due persone che ballano passano sempre attraverso stati d’animo diversi, emozioni contrastanti, vicinanza e distanza.

Segue il duetto femminile Reconciliatio di Angelin Preljocaj che esplora il tema della riconciliazione. Composto sulle note del celebre Adagio Al chiaro di luna di Beethoven, il brano offre una lettura poetica e impressionista dell’Apocalisse di San Giovanni. La danza diventa strumento per evocare paure, angosce e speranze, scoprendo significati nascosti e rivelazioni interiori.

La serata si chiude con Alpha Grace di Philippe Kratz, una coreografia concepita per celebrare una delle più importanti virtù umane: l’empatia, uno stato che ci permette di comprendere davvero l’altro. La parola „alpha“, simbolo dell’arcaico, si abbina alla parola „grace“, la gentilezza dal valore quasi sacrale. La creazione lascia scorrere davanti ai nostri occhi momenti di solitudine, per poi progressivamente culminare in un’azione di gruppo dal ritmo comune.

La Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto è il primo Centro Coreografico Nazionale istituito in Italia nel 2022 per riconoscimento del Ministero della Cultura. Fondata nel 1977, la compagnia è oggi composta da sedici danzatori impegnati per intere stagioni, che lavorano principalmente a nuove produzioni di coreografi di fama internazionale.

Oggi il CCN / Aterballetto è una realtà votata alla pluralità di stili e alla ricerca nell’ambito delle nuove tecnologie digitali, cosmopolita, curiosa, dinamica. Le sue produzioni sono apprezzate nei più importanti teatri e festival italiani e nel mondo.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Teatro del Popolo – Via della Pace, 108 Concordia sulla Secchia

Orari di apertura lunedì 17.00 – 19.00 | mercoledì e venerdì 10.00 – 13.00

Prezzi Biglietti da 22€ a 13€

Prenotazioni telefoniche al numero 338 2219383 o all’indirizzo teatrodelpopolo@ater.emr.it