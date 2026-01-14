<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Novità per le due sale prove musicali gestite dal Comune di Maranello: in quella collocata al Centro Giovani di Via Vignola 79 è stata recentemente riqualificata la dotazione, con l’aggiunta di nuove attrezzature al servizio di giovani musicisti e band, mentre per quella “storica” di Via Valle d’Aosta 4, adiacente al magazzino comunale e in funzione da diversi anni, dal 15 gennaio viene introdotta una modalità di prenotazione più semplice e immediata per gli utenti.

Grazie a fondi regionali stanziati per progetti per il biennio 2025-2026 a favore dei giovani, in sinergia con l’Unione dei Comuni e gli Assessorati alle Politiche Giovanili, la sala prove ospitata al piano terra del Centro Giovani è stata rinnovata e potenziata con l’aggiunta di nuove strumentazioni come batteria, mixer, microfoni. Rivolta a ragazzi e ragazze fino ai 25 anni di età, la sala prove è pensata prioritariamente per offrire ai giovani musicisti l’opportunità di esprimere ed allenare le proprie capacità artistiche. Aperta il lunedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19 e il mercoledì sera dalle 20.30 alle 23.30, può essere utilizzata gratuitamente, su prenotazione al numero 338 7924557 o inviando una mail a cagmaranello@aliantecoopsociale.it.

“Il progetto di rinnovamento del Centro Giovani prosegue anche con la riqualificazione della sala prove”, spiegano il sindaco Luigi Zironi e Laura Costi, assessora alle politiche giovanili, “con un intervento che contribuisce ad arricchire questo spazio, un luogo di aggregazione, socializzazione e di crescita culturale dei ragazzi. La musica, nelle sue varie forme, è uno dei mezzi di espressione e di incontro più amati dai giovani: questa riqualificazione ne aumenta le possibilità di condivisione”.

Per la sala prove di Via Valle d’Aosta, l’amministrazione comunale ha inoltre introdotto una nuova modalità di prenotazione “smart”, con verifica della disponibilità di giorni e orari: dal 15 gennaio è possibile farlo in autonomia dal sito del Comune attraverso SPID o carta di identità elettronica, accedendo alla pagina “Sala prove musicali” nei Servizi Cultura e tempo libero. Attrezzata con batteria completa, amplificatori per chitarra e basso, monitor, mixer, microfoni, cavalletti per tastiere, leggii e porta chitarra, è rivolta a tutti i cittadini senza limiti di età, in particolare a gruppi musicali giovanili del territorio, insegnanti di musica e canto. Disponibile dal lunedì alla domenica dalle 14 alle 22.30 e il sabato e la domenica mattina dalle 10 alle ore 12, ha un costo orario di 6.10 euro con possibilità di carnet da 14 e 38 ore.