<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Vanno avanti i controlli straordinari del territorio organizzati dalla Questura di Bologna per innalzare i livelli di sicurezza in determinate aree pubbliche in cui si continua a rilevare una maggiore concentrazione di fenomeni di particolare allarme sociale, quali l’abuso di sostanze stupefacenti, episodi di violenza e reati predatori.

Al fine di integrare i risultati raggiunti ed innalzare il livello di sicurezza in tali aree, nel pomeriggio di ieri, la Questura ha svolto un ulteriore servizio straordinario cd. “alto impatto” nelle aree di Via Amendola, Viale Pietramellara e vie limitrofe alla Stazione ferroviaria, in sinergia con la Polfer, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Locale e la Guardia di Finanza.

La giornata si è conclusa con un bilancio positivo: un arresto, 6 denunciati e 54 soggetti identificati, oltre che numerose sanzioni amministrative emanate dalla Polfer in ambito ferroviario.

L’arresto è scattato in Via Amendola ai danni di un cittadino tunisino maggiorenne che stazionava con fare sospetto e che ha tentato di sfuggire ai controlli. Il tunisino occultava all’interno di un pacchetto di sigarette 27 involucri di cocaina per un totale di 15 grammi oltre che 515 euro in contanti.

Sempre in via Amendola, sono stati bloccati all’esito di un inseguimento in strada, tre cittadini tunisini, di cui due trovati in possesso rispettivamente di 13 e 15 grammi di hashish e irregolari sul territorio nazionale, pertanto lasciati a disposizione del locale Ufficio Immigrazione. Il terzo cittadino tunisino, che ha opposto strenua resistenza agli operatori, è stato denunciato e successivamente riaffidato ad una Comunità per stranieri non accompagnati. Infine, anche nei pressi dei Giardini Fava, il personale dell’Arma dei Carabinieri ha denunciato un cittadino nigeriano per spaccio.

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria hanno anche proceduto a denunciare due soggetti, uno per il reato di furto aggravato e uno per violazione del DACUR, divieto di accesso all’area della Stazione, oltre ad emettere 13 sanzioni amministrative (di cui un ordine di allontanamento, 4 per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e 8 per violazioni in ambito ferroviario).