Bologna viene riconosciuta tra le prime 20 “Zero Waste Cities” al mondo dal Comitato consultivo del Segretario generale delle Nazioni Unite sui Rifiuti Zero, istituito nel 2023 con il compito di diffondere buone pratiche locali e nazionali.

Bologna è stata selezionata per la sua strategia sui rifiuti, raggiungendo livelli importanti di raccolta differenziata, riducendo i rifiuti monouso attraverso progetti di riutilizzo e iniziative comunitarie e promuovendo un’economia circolare con un forte coinvolgimento dei cittadini. In soli tre anni, Bologna ha aumentato la raccolta differenziata dal 63,2% (2022) a oltre il 72% (2024), con l’organico, la carta/cartone, il multimateriale e la plastica in testa ai flussi recuperati. Questo progresso è stato guidato dall’implementazione a livello cittadino di cassonetti intelligenti per i rifiuti residui e da ambiziosi programmi di riutilizzo che riducono gli articoli monouso e raggiungono tassi di diversione fino al 95% in eventi di punta come la Maratona di Bologna. Questi risultati dimostrano non solo un rapido miglioramento, ma anche una solida base per la sostenibilità a lungo termine all’interno di Bologna Missione Clima e i suoi obiettivi di decarbonizzazione più ampi.

In occasione della Giornata Internazionale Rifiuti Zero del 30 marzo, l’iniziativa bolognese sarà presentata, insieme alle altre selezionate, durante gli eventi commemorativi ufficiali a Nairobi e New York. Sarà inoltre pubblicata on line sul sito del Comitato consultivo del Segretario generale delle Nazioni Unite sui Rifiuti Zero:

https://unhabitat.org/advisoryboardzerowaste