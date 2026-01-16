<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri della Stazione di Monzuno hanno arrestato un 21enne e un 20enne, tunisini, per resistenza a un pubblico ufficiale e furto aggravato in concorso. È successo durante un intervento dei Carabinieri, allertati da una cittadina che aveva telefonato al 112, segnalando il furto della propria auto che aveva parcheggiato nei pressi della Stazione ferroviaria di Bologna.

La Centrale Operativa dei Carabinieri diramava le ricerche del veicolo rubato e poco dopo i Carabinieri di Monzuno lo rintracciavano nell’Appennino bolognese. Alla vista dei militari che gli avevano intimato di fermarsi, il conducente alla guida del mezzo, si dava alla fuga. Inseguito dai Carabinieri, l’automobilista ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro una recinzione privata. Raggiunto dai militari, il soggetto è stato fermato e identificato nel 20enne tunisino, unitamente al passeggero, connazionale 21enne che stava trasportando.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, i due tunisini, arrestati dai Carabinieri, sono stati tradotti in Tribunale e condannati a 10 mesi di reclusione con giudizio abbreviato. La pena è stata sospesa e i due soggetti sono stati rimessi in libertà.