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Questa mattina, il sindaco Matteo Lepore ha consegnato in sala Rossa a Palazzo d’Accursio la Turrita d’argento al cantautore e produttore discografico Giovanni Pellino, in arte Neffa.

Napoletano per parte di padre e salernitano per parte di madre, bolognese d’adozione dall’età di 8 anni. Cresciuto nel fermento della cultura bolognese della seconda metà degli anni ’80, nei primi anni ’90 si avvicina al mondo del rap e dell’hip-hop, diventandone uno dei pionieri e precursori sulla scena nazionale. Nel 1994 ha co-fondato il gruppo rap “Sangue Misto” il cui album “SxM” (1994) è considerato una pietra miliare del rap italiano, avendo contribuito a definire il sound e la cultura hip-hop nel paese.

Dopo l’esperienza con “Sangue Misto” Neffa ha intrapreso una carriera solista, iniziando a incorporare elementi di musica pop e soul nel suo lavoro e distanziandosi progressivamente dal rap puro. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti italiani di spicco, tra cui J-Ax, Fabri Fibra e Giuliano Palma.

Con un impatto duraturo sulla musica italiana, ancora oggi Neffa continua a essere una fonte di ispirazione per nuove generazioni di musicisti.

Le motivazioni lette dall’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo

Giovanni Pellino, in arte Neffa, è nato a Scafati, in Campania, il 7 ottobre 1967.

Napoletano per parte di padre e salernitano per parte di madre, bolognese

d’adozione dall’età di 8 anni. Cresce in un contesto culturalmente vivace e

stimolante come quello della Bologna della seconda metà degli anni ’80, crocevia di

esperienze artistiche e musicali innovative. Il suo percorso musicale inizia come

batterista dei torinesi Negazione, band di culto della scena hardcore punk e tra i

pochi gruppi italiani di quel periodo ad avere una dimensione internazionale,

sviluppando una sensibilità ritmica e una versatilità che segneranno tutta la sua

carriera.

All’inizio degli anni ’90, frequentando il centro sociale bolognese Isola nel Kantiere,

Neffa si avvicina alla cultura hip hop. È un punto di svolta: partecipa alla creazione

del secondo singolo degli Isola Posse All Stars diventando in breve tempo un

rimatore infallibile, tra i pionieri più influenti e carismatici della scena rap nazionale.

Nel 1994 co-fonda il gruppo Sangue Misto, con cui pubblica l’album SxM,

considerato una pietra miliare del rap italiano. Il disco, caratterizzato da sonorità

innovative e testi profondi, contribuisce in modo decisivo a definire l’identità e il

linguaggio dell’hip-hop nel nostro Paese, influenzando intere generazioni di artisti.

Dopo l’esperienza con i Sangue Misto, Neffa intraprende una carriera solista che

segna una svolta stilistica significativa. Pur mantenendo un forte legame con le radici

hip-hop, inizia a incorporare elementi di soul, funk e pop, distinguendosi per una

scrittura più melodica e introspettiva. Album come 107 elementi e brani di successo

come La mia signorina e Prima di andare via, testimoniano questa evoluzione

artistica, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano.

Nel corso degli anni ha collaborato con numerosi artisti di primo piano, tra cui J-Ax,

Fabri Fibra e Giuliano Palma, dimostrando una grande apertura e capacità di dialogo

tra generi diversi. Parallelamente, si è distinto anche come autore e produttore,

contribuendo alla realizzazione di colonne sonore, tra cui quella del film Saturno

contro del regista Ferzan Özpetek.

Artista eclettico e in continua evoluzione, Neffa ha impresso un’impronta profonda e

duratura nella musica italiana. Ancora oggi rappresenta un punto di riferimento e una

fonte di ispirazione per le nuove generazioni di musicisti, grazie alla sua capacità di

rinnovarsi e di anticipare le tendenze senza mai perdere autenticità e coerenza

espressiva.

Neffa incarna una rara capacità di reinventarsi senza mai perdere autenticità,

tracciando un percorso che non ha eguali nel panorama musicale italiano e

internazionale. La sua carriera non è una serie di cambiamenti superficiali, ma una

metamorfosi profonda che passa dalla sua straordinaria capacità di attraversare tre

mondi apparentemente distanti: il punk estremo, il rap sotterraneo e il soul pop.

Neffa non si è mai limitato a interpretare un genere, ma, sempre nutrendosi di quello

che lo circonda, si è comportato come un artigiano, plasmando ogni progetto con

una visione personale incentrata sulla produzione e sulla qualità ritmica.

Batterista metronomico nei Negazione, rimatore infallibile nei Sangue Misto, autore

sofisticato nel soul pop.

Per queste motivazioni il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Bologna

conferiscono a Neffa la Turrita d’argento.