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Sono partite a fine gennaio le indagini preliminari finalizzate alla prima fase del restauro conservativo del Voltone del Podestà relativa al tratto di portico compreso tra piazza del Nettuno e piazza Re Enzo.

L’intervento prevede la pulitura e il consolidamento delle superfici decorate, la conservazione degli affreschi e delle sculture e la valorizzazione complessiva dello spazio monumentale, uno dei luoghi più rappresentativi della città di Bologna.

Tra le operazioni previste rientra la rimozione dei corpi illuminanti esistenti, ormai in disuso, e delle relative linee elettriche e telefoniche, che saranno sostituite da un nuovo sistema di illuminazione dedicato al quadriportico e alle campate adiacenti al corpo centrale.

Il progetto della luce, curato da Viabizzuno, prevede l’installazione di nuovi corpi illuminanti sui quattro pilastri centrali, con l’obiettivo di migliorare la leggibilità della volta affrescata con i quattro evangelisti, delle coperture lignee e delle quattro statue dei santi protettori della città.

Per garantire una migliore conservazione delle sculture, sono attualmente in fase di valutazione sistemi integrati di allontanamento dei volatili, compatibili con il contesto di edifici di interesse storico-monumentale, quali, ad esempio, i sistemi FlyAway e Bird Fire, in alternativa alle reti attualmente presenti.

La seconda fase di intervento, relativa al tratto compreso tra piazza Maggiore e via Rizzoli, prenderà avvio a fine giugno e si concluderà indicativamente entro novembre 2026.

Il restauro del Voltone del Podestà si inserisce nell’ambito di un più ampio programma di manutenzione del complesso monumentale “Palazzo Re Enzo – Palazzo del Podestà”, avviato a fine 2025. L’intervento è finalizzato alla conservazione, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico, completando il progetto di restauro conservativo realizzato tra il 2015 e il 2018 sui restanti fronti del complesso.

Le opere sui fronti comprendono il consolidamento dei 17 merli sommitali di Palazzo Re Enzo e la manutenzione del coperto ligneo della Torre del Capitano. A seguito dell’installazione dei ponteggi, è stata avviata una campagna di indagini diagnostiche, tra cui rilievi architettonici e verifiche con tecnologia georadar, finalizzate a valutare lo stato di conservazione delle strutture e a definire gli interventi più idonei. Gli interventi prevedono la pulitura e il consolidamento delle superfici murarie, il ripristino delle parti degradate e la protezione degli elementi architettonici.

A breve, ottenuta l’autorizzazione della Soprintendenza, si procederà inoltre alla sostituzione dei tendoni parasole negli ultimi occhi di portico di Palazzo del Podestà, attualmente in cattive condizioni.

Una seconda tranche di lavori, programmata per l’estate 2026, interesserà alcune porzioni interne di Palazzo Re Enzo, con interventi di manutenzione ordinaria e risanamento conservativo. In particolare è prevista la realizzazione di una nuova impermeabilizzazione di una porzione della pavimentazione del primo loggiato, al fine di prevenire infiltrazioni, oltre al restauro delle volte e dei paramenti murari del locale al piano terra che ospita il bookshop della Cineteca di Bologna e della volta del cortile interno.

L’intervento rappresenta un’importante operazione di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico della città, contribuendo alla conservazione e alla fruizione pubblica di uno dei complessi monumentali più significativi di Bologna.

La realizzazione delle opere è resa possibile grazie alla collaborazione tra il Condominio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, il Comune di Bologna e ICA S.p.A. L’autorizzazione alla gestione degli spazi pubblicitari sui ponteggi, l’esenzione della quota millesimale del Canone Unico Patrimoniale da parte del Comune e l’applicazione delle agevolazioni previste per gli edifici di interesse storico-artistico consentono la copertura economica integrale degli interventi (il cui costo ammonta a 809.227 euro), garantendo la sostenibilità dell’operazione e la salvaguardia del complesso monumentale.

Gli interventi relativi ai fronti si concluderanno nei primi mesi del 2027, mentre per le opere interne e il restauro del Voltone del Podestà lo smontaggio dei ponteggi è previsto entro la fine del 2026.