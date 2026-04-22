<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nella giornata di ieri, il Questore di Bologna, per assicurare il mantenimento dell’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto la sospensione, per sette giorni, di tutte le autorizzazioni relative ad un pubblico esercizio situato in via Santo Stefano.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di alcune segnalazioni pervenute su linea di emergenza durante la notte tra il 22 e il 23 marzo scorso. In particolare, un cittadino riferiva di assistere ad una violenta lite tra un addetto alla sicurezza e un uomo in stato di ebbrezza, in cui quest’ultimo veniva trascinato all’esterno del locale e colpito con calci e pugni. Poco dopo, un secondo cittadino ha segnalato che l’avventore, in un momento successivo, avrebbe reagito impugnando lo specchietto retrovisore di un ciclomotore, dirigendosi verso il buttafuori in maniera aggressiva. A seguito di questi eventi è nata una colluttazione tra i due, fino all’arrivo di una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Dagli accertamenti è emerso che il gestore del locale non ha provveduto ad avvisare tempestivamente le Forze dell’Ordine, assumendo così un comportamento omissivo che non ha consentito di evitare la degenerazione di un episodio accaduto con un soggetto avventore. Questo ha di fatto consentito che l’addetto alla sicurezza intervenisse in modo autonomo, arrivando a porre in essere condotte potenzialmente pericolose e violente.

La normativa vigente, in particolare il R.D. 18 giugno 1931 n. 773, stabilisce che il titolare di licenza ha l’onere di attivarsi concretamente per adottare qualsiasi misura che abbia nelle proprie facoltà per assicurare il mantenimento dell’Ordine Pubblico, collaborando con le Forze dell’Ordine in modo attivo.

È stato, inoltre, accertato che il gestore si era affidato a una persona non qualificata per svolgere il servizio di sicurezza, violando le disposizioni previste dal D.M. 6 ottobre 2009, che regolamenta i requisiti e le autorizzazioni degli addetti ai servizi alla sicurezza e al controllo.

Alla luce di quanto emerso il Questore ha, quindi, disposto la sospensione delle autorizzazioni del locale per la durata di sette giorni.