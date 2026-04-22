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I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato una 24enne romena, disoccupata, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, per tentato furto aggravato. L’arresto è stato eseguito durante un intervento rapido dei militari in un pub situato tra via Nicolò dall’Arca e via Giuseppe Crespi, per verificare la presenza sospetta di un’estranea che era stata vista aggirarsi all’interno del locale attraverso l’impianto di sorveglianza.

All’arrivo dei Carabinieri, un cittadino li ha informati di aver udito il rumore di un flessibile provenire dal pub che in quel momento era chiuso. I militari hanno notato alcuni segni di effrazione su una serranda. Nel frattempo è arrivato il titolare che è entrato nel locale unitamente ai Carabinieri. L’estranea che era stata vista aggirarsi nel locale si era nascosta nel bagno e alla vista dei militari ha tentato la fuga, ma è stata bloccata e identificata nella 24enne romena.

Durante le operazioni tecniche per esaminare l’area in cui si era verificato il reato, i militari hanno accertato che era stata danneggiata la cassa nel tentativo di asportare il contenuto. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, la presunta responsabile è stata accompagnata in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.