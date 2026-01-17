<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Si è spento all’età di 90 anni il castelnovese Erminio Simonazzi. Si trattava di una persona molto conosciuta in paese, per aver lavorato come maestro fino alla pensione nella scuola elementare e aver trasmesso le sue conoscenze a generazioni di castelnovesi.

Insieme alla moglie Franca, deceduta nel giugno del 2024, era stato uno dei fondatori del Cep (Centro Educativo Pomeridiano), che agli inizi era gestito da volontari della parrocchia. Con il tempo il doposcuola divenne tanto importante e prezioso, grazie anche al loro impegno e alle loro competenze, da consolidarsi ed essere inserito tra le offerte educative del Comune.

A inizio carriera, sia Erminio che la moglie avevano lavorato nella piccola scuola di Nocetolo, nel comune di Gattatico. Poi si erano trasferiti a Castelnovo di Sotto, dove avevano insegnato fino al 2000. Erminio fu anche vicedirettore della scuola elementare castelnovese fino al 1995 poi, con la nascita del polo educativo che comprendeva anche le medie, rimase fino alla pensione referente di plesso della scuola elementare. Era un insegnate molto aperto all’innovazione e alla sperimentazione.

“Alla famiglia di Erminio vanno le nostre più sentite condoglianze – afferma il sindaco Francesco Monica – Con lui tutta la nostra comunità perde una figura molto importante che si è sempre spesa per trasmettere l’educazione e i valori veri ai nostri ragazzi”.

Erminio lascia i figli Alessandro e Stefano, il fratello Tiziano, le nuore Monia e Martina e la cognata Mara.

Domani, alle ore 19.30, verrà recitato il rosario nella chiesa del paese.

Il funerale avrà luogo lunedì 19 gennaio, alle ore 14.30, partendo dall’obitorio dell’ospedale Santa Maria di Reggio per la chiesa parrocchiale di Castelnovo di Sotto. La salma di Erminio sarà sepolta nel cimitero del paese.