Forte dell’ esperienza acquisita con l’indirizzo “Odontotecnico 4+2”, già avviato in questo anno scolastico ’25-’26, l’istituto professionale “F.Corni” amplia ulteriormente, a partire dal prossimo anno scolastico ’26-’27, la propria offerta formativa con l’attivazione del percorso 4+2 anche per gli indirizzi di studio “Manutenzione e Assistenza Tecnica” e “Made in Italy: Grafica e Stampa”. La presentazione delle due nuove filiere tecnologico-professionali da parte dell’Ipsia “F.Corni” e di alcuni componenti delle filiere, è avvenuta oggi nel corso dell’ Open Day proposto dall’istituto di viale Tassoni 3.

Le nuove filiere tecnologico-professionali “Manutenzione e Assistenza Tecnica: tecnico superiore per l’automazione e la robotica industriale”e“Made in Italy per l’industria e l’artigianato quadriennale: curvatura Packaging Sostenibile e Digitalizzato” prevedono quattro anni di istruzione secondaria superiore presso l’Ipsia “F.Corni” per conseguire il diploma di maturità, seguiti da due anni nei percorsi di istruzione terziaria presso gli ITS Academy di settore (percorsi post diploma altamente specializzati). La principale innovazione del percorso 4+2 consiste nella possibilità per gli studenti, una volta conseguito il diploma di maturità dopo i 4 anni, di scegliere se proseguire gli studi universitari, iscriversi all’ITS della filiera o ad altri ITS, iniziare un’esperienza lavorativa.

“L’Ipsia “F.Corni” – dichiara la dirigente scolastica Viviana Giacomini – è una scuola che sta cambiando in meglio: un ambiente dinamico, aperto alla sperimentazione e all’innovazione, sempre di più fondato sul rispetto delle regole e delle responsabilità, capace di coinvolgere i ragazzi e di rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio”.

Scheda / Le due nuove filiere 4+2 attivate dal prossimo scolastico all’Ipsia “F.Corni” per “Tecnico superiore per automazione e robotica industriale” e “Packaging Sostenibile e Digitalizzato”

Queste, in sintesi, le declinazioni specifiche dei nuovi percorsi 4+2 che prevedono attività di FLS (Formazione Scuola Lavoro) già dal secondo anno di studi oltre alla partecipazione ai percorsi di internazionalizzazione (stages all’estero) già attivati dall’istituto. Per entrambe le filiere, fondamentale il coinvolgimento delle aziende, delle realtà formative e delle associazioni di categoria del territorio, complessivamente una trentina, coinvolte già nei percorsi scolastici del quadriennio.

Made in Italy per l’industria e l’artigianato quadriennale: curvatura Packaging Sostenibile e Digitalizzato. La filiera formativa tecnologico-professionale 4+2 “Grafica e Stampa – curvatura Packaging Sostenibile e Digitalizzato” accompagna gli studenti dalla scuola superiore fino all’ITS Academy “Adriano Olivetti” di Cesena costruendo un percorso altamente professionalizzante per formare figure capaci di progettare packaging innovativi, sostenibili e digitalizzati, rispondendo alle esigenze di un settore in forte evoluzione. Il quadriennio offre una solida preparazione teorico-pratica su: progettazione grafica e comunicazione visiva applicata al packaging, software professionali e tecnologie digitali, materiali sostenibili (riciclabili, biodegradabili, biobased), processi produttivi innovativi e a basso impatto ambientale, marketing e gestione dei contenuti digitali. Il percorso è arricchito da moduli specifici sul packaging con approccio laboratoriale digitale avanzato con visori 3D, software per progettazione 2D/3D e prototipazione virtuale, oltre al potenziamento delle competenze STEM. Al termine dei 4 anni gli studenti ottengono il diploma di scuola superiore e accedono direttamente al biennio ITS Academy “Adriano Olivetti” per la formazione del tecnico superiore per la digitalizzazione dei processi con soluzioni AI based, figura chiave per l’industria del packaging del futuro.

Manutenzione e Assistenza Tecnica: tecnico superiore per l’automazione e la robotica industriale. Sviluppato in rete con imprese ed associazioni del territorio e ITS Maker Academy di Bologna, il percorso prepara figure capaci di integrare competenze meccaniche, elettriche, digitali e logistiche. Nel quadriennio gli studenti acquisiscono competenze nelle materie STEM potenziate, robotica, digitalizzazione dei processi, didattica laboratoriale con l’utilizzo di laboratori attrezzati per simulazioni e applicazioni reali. L’Ipsia”F.Corni” e l’ITS Maker Academy hanno attivato una filiera verticale focalizzata su Automazione e Logistica Intelligente, supportata da partner industriali. L’ITS maker Academy interverrà nelle classi attraverso workshop dedicati, sessioni di mentoring personalizzato, learning by doing nei laboratori, cooperative learning per sviluppare competenze tecniche e soft skills. Al termine del percorso specialistico presso l’ITS Maker Academy di Bologna, lo studente acquisisce il diploma di Tecnico superiore per l’automazione e la robotica industriale.