Alle 5:45 i vigili del fuoco dei distaccamenti di San Felice, Finale Emilia e Cento di Ferrara sono intervenute in forze con 3 APS,2 ABP ,1AS e un fuoristrada AIB, in via Casoni nel Comune di Crevalcore nel bolognese per l’incendio di un tetto ventilato in legno.

Grazie al tempestivo intervento in massa delle squadre dei pompieri, si è potuta evitare la propagazione dell’incendio, in attesa dell’arrivo dell’autoscala da Modena, le squadre sul posto hanno creato con una motosega un’apertura diretta al tetto, cosa che ha permesso di salvaguardare parte dello stesso ma, soprattutto, l’intera struttura. Nessun ferito. Operazioni in corso di ultimazione.