(DIRE) – Domani inizieranno i primi interventi di messa in sicurezza dei due condomini che in piazza Verdi, a Bologna, alcuni giorni fa sono stati evacuati dopo che un autobus di Tper è andato a sbattere contro una colonna all’imbocco di via Petroni. Lo spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Borsari, incontrando la stampa.

Dopo i sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi, “questa mattina abbiamo incontrato una rappresentanza dei residenti”, riferisce Borsari. Presente anche l’amministratore di uno dei due condomini coinvolti, oltre alla Polizia locale e alla presidente del quartiere Santo Stefano, Rosa Amorevole. “Abbiamo fatto un confronto rispetto alle segnalazioni che ci sono arrivate”, riferisce Borsari. Ad esempio, la richiesta di migliorare la segnaletica per chi arriva da piazza Aldrovandi: su questo “la Polizia locale è già intervenuta stamattina”, spiega l’assessore, ma “siamo in contatto costante con i cittadini perché abbiamo chiesto che qualora la segnaletica, visto che è provvisoria, dovesse essere danneggiata o rimossa”, lo facciano presente “in modo tale che noi possiamo comunque intervenire a correggere”.

Ma, soprattutto, dall’incontro di oggi è emerso “che la proprietà si sta attivando e già da domani verranno effettuati degli interventi per mettere in sicurezza la parte che è stata danneggiata. Interventi – continua Borsari – che possano arrivare ad ottenere il nulla osta da parte dei Vigili del fuoco per la riapertura di via Petroni e anche per il ritorno negli appartamenti delle persone che in questo momento sono dovute andare fuori di casa. Quindi questi interventi inizieranno da domani, poi naturalmente dovrà esserci il tempo per eseguirli e per ottenere il nulla osta da parte delle autorità affinché si possa risolvere la situazione”. Sui tempi, però, l’assessore non si sbilancia: è interesse di tutti “che questa situazione si risolva nel più breve tempo possibile”, afferma, per quanto riguarda sia la riapertura della strada che il rientro a casa “in sicurezza” delle persone evacuate. Nel frattempo “il rapporto con i cittadini è costante e li abbiamo sollecitati anche a farci più segnalazioni possibili – aggiunge Borsari – proprio per tenere i contatti in maniera diretta e per farci carico dei problemi in maniera veloce”.

In questo senso, “stiamo facendo anche da facilitatori perché è una situazione che si è venuta creare tra proprietà privata e altre altre entità – prosegue l’assessore – ma noi come Comune, sotto questo punto di vista, siamo attenti, siamo sul pezzo e stiamo tenendo tutti i rapporti con i cittadini”. Per quanto riguarda poi il tema sicurezza, “la Polizia locale e anche tutte le altre autorità dello Stato che se ne devono occupare- afferma Borsari- sono naturalmente allertate, c’è la massima attenzione nella zona”. Infine, rispetto alle cause dell’incidente del bus, “le dinamiche sono in corso di accertamento”, si limita a dire Borsari.

(Pam/ Dire)