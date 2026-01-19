<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Straordinaria partecipazione alla Festa del Volontariato di Crevalcore, che si è svolta venerdì sera scorsa presso l’Auditorium Primo Maggio.

Nel corso della manifestazione sono state premiate 88 associazioni (culturali, ricreative, sociali e sportive), realtà fondamentali del territorio in cui operano complessivamente circa 5.500 persone tra iscritti, soci volontari e atleti.

Un numero che testimonia la forza, la vitalità e il valore del volontariato locale, pilastro insostituibile della coesione sociale e del benessere della comunità.

La Festa è stata un’occasione per ringraziare pubblicamente tutte le persone che, con impegno quotidiano e spirito di solidarietà, dedicano tempo ed energie agli altri, contribuendo in modo concreto alla crescita civile e sociale di Crevalcore.

L’Amministrazione comunale ha espresso profonda gratitudine alle associazioni premiate e a tutti i volontari, sottolineando come il loro lavoro rappresenti un esempio di cittadinanza attiva, collaborazione e attenzione ai bisogni della collettività.

L’elevata partecipazione registrata conferma quanto il volontariato sia un valore condiviso e sentito dalla comunità crevalcorese, capace di unire generazioni, competenze ed esperienze diverse nel segno dell’impegno e della solidarietà.

“Un’importante occasione per ritrovarci tutti insieme – dichiara Donatello Poluzzi, assessore comunale al volontariato – così che ci sia conoscenza reciproca tra le tante associazioni di volontariato presenti sul territorio, con le tante opportunità e competenze presenti. Molti dei partecipanti stessi, infatti, sono rimasti piacevolmente sorpresi di quanti e diversi progetti sono presenti a Crevalcore. Il volontariato, infatti, è molto più di un gesto di generosità: rappresenta un patto sociale ed una delle forme più concrete di partecipazione e di cittadinanza attiva. Grazie al lavoro silenzioso ma determinante dei volontari, le nostre comunità diventano più forti, più accoglienti e più ricche di solidarietà e cura reciproca.”