Il Comune di Monzuno è lieto di annunciare una grande festa di Carnevale che si terrà domenica 15 febbraio in Piazza della Libertà a Vado a partire dalle ore 14:00.

Per rendere l’evento ancora più coinvolgente e colorato, sono invitati a partecipare gruppi mascherati di tutte le età, pronti a sfilare con i loro travestimenti più creativi e originali.

Durante la sfilata, una giuria premierà diverse categorie, tra cui il gruppo più originale, il più giovane, il più numeroso e molte altre, ma solo uno conquisterà il titolo di vincitore assoluto del Gran Carnevale di Vado-Monzuno.

La giornata sarà animata da numerose attività pensate per grandi e piccoli: lancio di gadget, trucca-bimbi, intrattenimento con giocoleria e bolle giganti, musica e una ricca area food, dove sarà possibile gustare dolciumi, tigelle, crêpes, zucchero filato e tante altre golosità.

Sono previsti premi per tutti i gruppi iscritti, per celebrare insieme lo spirito del Carnevale e la voglia di stare in compagnia.

“Siamo contenti: lo scorso anno c’è stata una grande partecipazione – sottolinea il Sindaco di Monzuno Bruno Pasquini -. L’augurio è che ancora più persone possano aderire all’appello degli organizzatori”.

Un appuntamento imperdibile all’insegna del divertimento, della fantasia e della festa!