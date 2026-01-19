<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Rimanda alla frase che si sente ripetere più spesso nella quotidianità il titolo del nuovo spettacolo di Beatrice Arnera: Intanto ti calmi. Lo show va in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio alle 21.00.

Attrice e cantante, Arnera propone un lavoro originale che contamina stand-up comedy e prosa, arricchito da momenti musicali dal vivo e una sapiente dose di strafottenza. Il racconto spazia tra temi universali e privati: dalla paura della morte alla brutalità dell’amicizia, fino al sesso e ad altre quotidiane disgrazie.

