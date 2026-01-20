Proseguono le attività dei Punti di Facilitazione Digitale con l’avvio di quattro incontri dedicati all’uso dello smartphone. Organizzati con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali di base dei cittadini e favorire un utilizzo più consapevole degli strumenti digitali, gli incontri sono pensati in particolare per persone con minore familiarità con la tecnologia e mirano ad approfondire la conoscenza pratica dello smartphone dispositivo ormai indispensabile per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e ai servizi sanitari.
Durante gli incontri verranno affrontati i seguenti temi:
- funzionalità principali dello smartphone;
- consigli pratici per un utilizzo quotidiano più efficace;
- personalizzazione delle impostazioni;
- gestione della memoria;
- attivazione e utilizzo delle app;
- funzioni di utilità più comuni.
Calendario degli incontri
- Giovedì 22 gennaio, ore 10.00-12:00 – Municipio di Concordia
- Giovedì 22 gennaio, ore 14.30-16:30 – Municipio di Camposanto
- Venerdì 23 gennaio, ore 10:00-12:00 – San Prospero
- Lunedì 26 gennaio, ore 15:00-17:00 – Biblioteca di Finale
L’iniziativa rientra nelle azioni di facilitazione digitale di prossimità e contribuisce a valorizzare i punti di facilitazione digitale come luoghi di formazione, orientamento e supporto per i cittadini, favorendo l’inclusione digitale e l’autonomia nell’uso delle tecnologie.
Per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare al numero 053580925 oppure 0535621466 oppure rivolgersi agli sportelli sociali di tutti i Comuni Ucman, accedere direttamente al sito di prenotazione Digitale facile Comuni Modenesi Area nord — Affluencesoppure inviare una mail a digitalefacile@unioneareanord.mo.it