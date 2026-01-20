<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il cugino di un brigatista omicida e il figlio di un poliziotto ammazzato, che dialogano per riparare una ferita aperta da più di 50 anni. Un dialogo pubblico tra memoria, responsabilità e giustizia riparativa. Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21, la Sala Bruno Casini del Polo MADE di Scandiano ospiterà L’incontro scandaloso, iniziativa promossa dal Tavolo della Pace di Scandiano. Prenotazioni su Eventbrite.

Protagonisti della serata saranno Giuseppe Culicchia, notissimo scrittore e cugino di Walter Alasia, e Giorgio Bazzega, mediatore penale ed esperto in giustizia riparativa. I due sono legati da una vicenda drammatica che affonda le radici negli anni della violenza politica: fu proprio Walter Alasia, militante delle Brigate Rosse, a uccidere nel 1976 il maresciallo dei servizi di sicurezza antiterrorismo Sergio Bazzega, padre di Giorgio.

L’incontro mette a confronto due percorsi umani e civili segnati da quella storia, affrontando il nodo complesso della responsabilità, della memoria e delle conseguenze che la violenza lascia nel tempo sulle vite delle persone e delle comunità. Il titolo L’incontro scandaloso richiama il carattere dirompente di un confronto che rompe schemi consolidati e narrazioni contrapposte, invitando a interrogarsi sul senso della giustizia, sul ruolo della parola e sulla necessità di guardare alla storia con strumenti capaci di tenere insieme verità, responsabilità e umanità.

Culicchia ha riflettuto a lungo sulla figura del cugino, a cui era molto legato, tanto da scriverci un libro complesso e intimissimo, dal titolo “Il tempo di vivere con te”, edito da Mondadori.

L’iniziativa si inserisce inoltre in un percorso più ampio che il Comune di Scandiano sta sviluppando sul tema della giustizia riparativa, in particolare in ambito educativo. Tra novembre e dicembre 2025 è stato realizzato il laboratorio “Bullismo, cyberbullismo e giustizia riparativa”, che ha coinvolto 12 classi delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti comprensivi Boiardo e Spallanzani. Tra dicembre 2025 e gennaio 2026 si è svolto inoltre il laboratorio “Incontrare la norma”, rivolto a tre classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado dell’Istituto Gobetti.