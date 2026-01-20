<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Dall’Ucraina al Perù, dal Kosovo ai campi Saharawi: otto destinazioni fuori dai circuiti turistici per stimolare coscienza critica e cittadinanza attiva nei giovani tra i 18 e i 25 anni. Altre Mete non è un semplice viaggio, ma un’esperienza di mobilità civica. L’iniziativa, cofinanziata con il progetto “GECO 14 – Giovani Evoluti e Consapevoli” della Regione Emilia-Romagna, è dedicata alle ragazze e ai ragazzi dai 18 ai 25 anni residenti o domiciliati nell’area metropolitana e nasce per offrire un’alternativa al turismo di massa.

Altre Mete si fonda sull’idea che il luogo non sia solo una coordinata geografica, ma uno spazio esperienziale, educativo, etico: ogni meta è selezionata per la sua storia, per le sfide sociali che attraversa e per il desiderio di condivisione delle comunità locali. Grazie alla collaborazione con alcune realtà del territorio che hanno risposto a una manifestazione di interesse, i partecipanti saranno accompagnati in percorsi di apprendimento diffuso, dove il confronto diretto con l’altro diventa la chiave per sviluppare una coscienza critica. Particolare attenzione è rivolta all’accessibilità economica: le quote sono contenute tra i 150 euro per le mete nazionali e i 1.200 euro per i viaggi intercontinentali, per offrire un’esperienza il più inclusiva possibile.

“In un mondo sempre più in balia di nazionalismi e individualismi, come Comune di Bologna ci impegniamo a promuovere esperienze che partono proprio dall’incontro di diverse culture – afferma il Delegato alle politiche giovanili e agli scambi internazionali, Mattia Santori – perché pensiamo che anche da questo passi la costruzione di una coscienza civica che non si accontenta di frontiere e confini ma che al contrario si rafforza nelle diversità. Lo facciamo insieme e grazie alle tante associazioni bolognesi.”

Le rotte di Altre Mete toccano territori complessi e affascinanti, offrendo opportunità di volontariato e scambio culturale:

febbraio – Togo (Lomé): scambio culturale tra studenti bolognesi e togolesi della “Casa Italiana”, per un incontro umano oltre i pregiudizi (associazione Scambieuropei);

scambio culturale tra studenti bolognesi e togolesi della “Casa Italiana”, per un incontro umano oltre i pregiudizi (associazione Scambieuropei); marzo – Ucraina (Leopoli): in missione con Mediterranea Saving Humans presso il Centro Don Bosco, per supportare profughi e persone fragili segnate dal conflitto;

in missione con Mediterranea Saving Humans presso il Centro Don Bosco, per supportare profughi e persone fragili segnate dal conflitto; maggio – Perù (Tarapoto): un’immersione nella regione amazzonica con l’associazione Esperanza, tra volontariato con bambini sordi e vita in famiglia;

un’immersione nella regione amazzonica con l’associazione Esperanza, tra volontariato con bambini sordi e vita in famiglia; giugno – Napoli: un gemellaggio di mobilità civica con le cooperative Baumhaus di Bologna e La Paranza di Napoli per scoprire i processi di rigenerazione urbana del Rione Sanità;

un gemellaggio di mobilità civica con le cooperative Baumhaus di Bologna e La Paranza di Napoli per scoprire i processi di rigenerazione urbana del Rione Sanità; luglio – Torino: campo residenziale sulla legalità con Libera e ACMOS, focalizzato sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie;

campo residenziale sulla legalità con Libera e ACMOS, focalizzato sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie; agosto/settembre Turchia (Gaziantep): viaggio al confine siriano con l’associazione Scambieuropei per comprendere le dinamiche dell’accoglienza dei migranti;

viaggio al confine siriano con l’associazione Scambieuropei per comprendere le dinamiche dell’accoglienza dei migranti; settembre – Kosovo (Klina): soggiorno in casa-famiglia con Volunteer in the World per creare ponti con persone in condizioni di marginalità;

soggiorno in casa-famiglia con Volunteer in the World per creare ponti con persone in condizioni di marginalità; ottobre – Campi Profughi Saharawi: dieci giorni a contatto con le famiglie locali e partecipazione ad ARTifariti, conferenza internazionale che unisce arte e diritti umani (associazione El Ouali).

I soggiorni studio all’estero

Prosegue inoltre la tradizione quarantennale dei soggiorni di studio all’estero, rivolti a giovani dai 12 ai 19 anni residenti a Bologna e nei comuni della Città metropolitana che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado.

I soggiorni di studio si svolgeranno tra giugno e luglio, in Irlanda e nel Regno Unito dove le/i giovani saranno accolti in famiglia o in college a seconda della fascia di età e saranno affiancati dal personale accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Quest’anno il programma per la fascia di età 16-19 anni propone una novità rispetto a quello tradizionale, che prevede l’introduzione di lezioni dedicate all’orientamento al lavoro e l’elaborazione di soft skills che permettano di sviluppare le proprie abilità comunicative in previsione di contesti professionali. I giovani della fascia di età 12-14 anni saranno sistemati in college e frequenteranno un corso in lingua inglese, oltre a partecipare a diverse attività ricreative, culturali ed escursioni.

I soggiorni di studio sono un’esperienza di gruppo che consente di migliorare e approfondire la conoscenza di sé e dare un forte impulso alla crescita personale, sperimentando attraverso il viaggio valori quali la tolleranza, la comprensione e la condivisione, per vivere un’esperienza a stretto contatto con culture diverse, il territorio, la natura, la storia, con spirito di curiosità, di crescita individuale e di partecipazione.

Informazioni e iscrizioni

Le candidature per il programma Altre Mete apriranno lunedì 26 gennaio. La selezione avverrà tramite colloqui (in presenza o online) a cura dell’Ufficio Servizi per i giovani, basati sulla motivazione alla crescita personale. Per dettagli sulle modalità di partecipazione, scadenze e costi, consultare il sito: https://www.flashgiovani.it/altre-mete-2026

Martedì 27 gennaio alle 9.30 aprono le iscrizioni per i soggiorni in Irlanda e Regno Unito. Sul sito: https://www.flashgiovani.it/soggiorni-studio-2026 si possono trovare le informazioni e le descrizioni delle singole destinazioni, le modalità di iscrizione, le quote e le condizioni di partecipazione.

Le iscrizioni sono accolte secondo l’ordine di arrivo e avvengono esclusivamente online con identità digitale (SPID o CIE). È consentita la scelta di una sola destinazione per partecipante.

Per orientarsi sulle varie opportunità e per ogni altra informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi per i giovani – Scambi e soggiorni all’estero, scrivendo a: giramondo@comune.bologna.it

Lunedì 26 gennaio incontro di presentazione

Lunedì 26 gennaio, nell’auditorium Biagi di Salaborsa, si terrà un incontro di presentazione dei programmi. Alle 17 verranno presentate le opportunità dei soggiorni studio, mentre alle 18 sarà la volta del progetto Altre Mete.

Parteciperanno il sindaco Matteo Lepore, Giovanni Paglia, assessore alle Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna, Mattia Santori, consigliere delegato alle Politiche giovanili del Comune, Veronica Ceruti, Capo Dipartimento Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, Laura Tagliaferri, responsabile Servizi per i giovani – Scambi e soggiorni all’estero, e rappresentanti delle associazioni coinvolte.