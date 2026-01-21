<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Trump prima di Trump, le origini, la formazione, i successi e le sconfitte del ragazzo e dell’uomo che sarebbe diventato il Presidente degli Stati Uniti. Stefano Massini lo racconta in ‘Donald – Storia molto più che leggendaria di un Golden Man’, in scena al Teatro Duse di Bologna dal 23 al 25 gennaio (ore 21, domenica ore 16).

Dopo ‘Lehman Trilogy’ e ‘Manhattan Project’, l’unico drammaturgo italiano vincitore, nel 2022, di cinque Tony Award, ci porta dentro un’altra epica storia americana: l’inarrestabile ascesa del Golden Man newyorkese che, tra successi, tonfi, ostinate risalite, incombenti bancarotte e spettacolari resurrezioni, arriverà fino alla soglia della Casa Bianca.

‘Donald’ è la storia di un’ascesa disinvolta e affamata in un vorticoso mondo fatto di apparenze, ricchezze, feste, ma anche incidenti di percorso e qualche picchiata. È il percorso “non lineare”, come spiega lo stesso Massini, di un leader che si sente predestinato, che insegue il potere e lo conquista, irrompendo come un ciclone nell’economia e nella finanza. Tra colpi di scena, incontri decisivi, azioni e reazioni a fortune alterne, Massini ripercorre la rocambolesca vita di un uomo trasformato in brand e testimonial del proprio successo, che si spinge oltre ogni limite e convenzione, in un rilancio continuo da cui ogni tipo di resa è esclusa.

Si scopre allora che Donald è, in fondo, la personificazione del nostro tempo, in bilico fra realtà e reality, fra fake e fiction, fra persona e personaggio. Ne nasce un racconto rivelatorio, e per molti aspetti raggelante, che conferma il teatro nella sua missione antichissima di occhio critico sulla contemporaneità, capace di coglierne ombre e abissi con la semplicità disarmante di una narrazione necessaria…

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it