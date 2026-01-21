<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Sono aperte fino al 30 gennaio le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali e convenzionate di Reggio Emilia per il prossimo anno scolastico.

Le domande vanno presentate per le bambine e i bambini nati nel 2021, 2022 e 2023, le famiglie che non hanno ancora scelto la scuola lunedì 26 gennaio potranno visitare le strutture comunali e convenzionate grazie all’ultimo giorno di open day. Per le scuole statale le iscrizioni sono aperte fino al 14 febbraio.

Tra comunali e convenzionate si tratta di 28 scuole dell’infanzia, con una disponibilità complessiva di 604 posti ai quali si aggiungono l’offerta costituita dalle scuole statali e paritarie. Il sistema nel suo complesso scolarizza quindi il 99% dei bambini dai 3 ai 6 anni, superando l’obiettivo fissato dal Consiglio dell’Unione Europea per il 2030.

La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente online utilizzando le credenziali SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE). Il form per l’iscrizione è raggiungibile dal seguente link: www.comune.reggioemilia.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-scuole-dellinfanzia-comunali-e-convenzionate

Le domande saranno poi valutate attraverso criteri che servono ad attribuire un punteggio e formare una graduatoria per l’accesso. I criteri che determinano l’attribuzione dei punteggi possono essere consultati consultando la Determina dirigenziale dell’Istituzione “Criteri e modalità per l’ammissione dei bambini alle scuole gestite dall’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia” scaricabile da Internet (www.scuolenidi.re.it, sotto la voce “Criteri di accesso”).

“La scuola dell’infanzia – afferma l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud – è un diritto e, per le bambine e i bambini, il primo spazio di comunità, la prima “palestra” di cittadinanza. Qui imparano a condividere spazi, a esprimersi, a scoprire e a diventare più autonome e autonomi. È un’esperienza importante, che lascia tracce concrete. E coinvolge anche le famiglie, perché la scuola diventa un luogo di incontro, ascolto e condivisione, dove nessuno si sente solo nel compito di educare”.

Per consentire alle famiglie di conoscere le strutture, lunedì 26 gennaio dalle ore 16.30 alle 18.45 le scuole dell’infanzia, comunali e convenzionate, si presentano con una apertura speciale per permettere ai genitori di visitare gli ambienti e incontrare il personale educativo.

Il bando 2026/2027 presenta inoltre un’importante novità: per la prima volta è possibile presentare domanda di iscrizione al nuovo Polo dell’infanzia Parco Ottavi, attualmente in corso di realizzazione grazie ai fondi Pnrr. Nel nuovo Polo saranno accolti i bambini attualmente iscritti alla Scuola dell’Infanzia Iqbal Masih, oggi situata in via Verdi, al fine di mettere a disposizione delle famiglie un miglioramento degli spazi e dei servizi offerti. Per l’anno scolastico 2026/27 la struttura potrà quindi accogliere 16 bambini di 3 anni e 8 bambini di 4 e 5 anni, a completamento delle sezioni già esistenti, miste per età.

L’Amministrazione, insieme alle famiglie, sta lavorando per organizzare momenti di confronto con genitori, insegnanti e altri soggetti coinvolti, per costruire un percorso condiviso e rispettoso del valore educativo, sociale e culturale che la Scuola Iqbal Masih rappresenta, valutando nel contempo soluzioni che facilitino gli spostamenti delle famiglie per ridurne eventuali disagi e garantire un accesso agevole alla nuova sede.



Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Iscrizioni attraverso la posta elettronica ( www.comune.reggioemilia.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-scuole-dellinfanzia-comunali-e-convenzionate ) oppure telefonare al numero 0522 456401 oppure scrivere all’indirizzo email