Nel pomeriggio del 14gennaio scorso, personale della Sottosezione Polizia Stradale Bologna ha salvato ad un cane meticcio che “passeggiava” smarrito sull’autostrada A1 nei pressi del km 189.

È accaduto durante lo svolgimento della continua attività di vigilanza stradale svolta dalla Sottosezione Polizia Stradale di Bologna, quotidianamente impegnata lungo la rete Autostradale del capoluogo emiliano – romagnolo.

In tale ambito la pattuglia è intervenuta su input del Centro Operativo Autostradale di Casalecchio di Reno, cui numerosi utenti in transito avevano segnalato la presenza dell’animale che vagava pericolosamente fra i veicoli che percorrevano l’autostrada A1 in direzione Milano, costretti a manovre pericolose per evitarlo.

L’intervento degli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud le è stato provvidenziale ed immediato: arrivati sul posto in pochi minuti sono riusciti ad avvicinarlo in sicurezza, tranquillizzarlo e condurlo temporaneamente nel cortile della caserma, dove è stato coccolato e rifocillato, mentre il proprietario veniva rintracciato grazie alla lettura del microchip che aveva indosso.

Leon, questo in nome del meticcio, è stato così restituito al suo padrone, felicissimo di poterlo riabbracciare.