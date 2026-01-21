<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Il Rotary Club Bologna Valle dell’Idice rinnova il proprio impegno nel riconoscere e valorizzare il merito dei migliori studenti e studentesse che hanno frequentato gli istituti superiori del territorio medicinese.

La cerimonia si è svolta sabato 10 gennaio, in mattinata, presso l’Istituto Superiore G. Bruno – M. M. Canedi, nella sede di Medicina. Sono stati premiati cinque diplomati, che si sono distinti per il merito allo studio nell’anno scolastico 2024/2025.

Sono stati premiati: Zuffa Elena, Marzullo Matteo e Peverati Tommaso. Assenti per impegni personali Merzari Matteo, Policoro Riccardo e Lex Elia, che hanno ricevuto il riconoscimento in un momento successivo.

Alla consegna dei riconoscimenti erano presenti la Vicesindaca del Comune di Medicina Dilva Fava, la responsabile di sede prof.ssa Sandra Paradiso; per il Rotary Club Bologna Valle dell’Idice hanno partecipato: il Presidente in carica Riccardo Elia, il Past President Maurizio Mattei, la Presidente designata Laura Lecchi e il Presidente del Rotaract Lorenzo Spata.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività del Rotary Club volte a sostenere l’istruzione e a premiare l’impegno, la costanza e la dedizione dimostrati dagli studenti e dalle studentesse nel loro percorso di studi, con l’obiettivo di incentivare una cultura del merito e della responsabilità civica.

«Ringrazio Il Rotary Club Bologna Valle dell’Idice per l’attenzione che ha dedicato ai diplomati dei nostri Istituti, che si sono distinti come migliori studenti e studentesse dell’anno scolastico 2024/2025. Supportare l’istruzione premiando il merito e la responsabilità significa anche valorizzare l’impegno, incoraggiando le nuove generazioni a perseguire con passione e determinazione il proprio percorso di crescita personale e professionale» – dichiara la Vicesindaca Dilva Fava.