In un contesto occupazionale che richiede figure professionali sempre più specializzate nel settore dell’assistenza, il CFP Bassa Reggiana annuncia l’apertura delle iscrizioni per il nuovo Corso di formazione per Operatore Socio-Sanitario (OSS). Il percorso, autorizzato ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 03/10/2024, si svolgerà tra febbraio e dicembre 2026 presso la sede di via S. Allende a Guastalla.

Il profilo professionale e gli sbocchi

L’Operatore Socio-Sanitario è una figura chiave in grado di fornire assistenza a persone in condizione di disagio o non autosufficienza, favorendone il benessere e l’integrazione sociale. Una volta conseguita la qualifica, i corsisti troveranno ampi sbocchi occupazionali in ospedali, case di riposo (RSA), centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali.

Struttura del corso e requisiti

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 1000 ore, così suddivise:

– 450 ore di teoria e 100 ore di laboratorio presso la sede del CFP Bassa Reggiana.

– 450 ore di stage presso strutture sanitarie, socio-assistenziali e contesti scolastici.

Orari: Le lezioni teoriche si terranno indicativamente dal lunedì al venerdì (9-16), mentre i turni di stage saranno concordati con le strutture ospitanti.

Per accedere alla selezione (subordinata a un colloquio conoscitivo) è necessario essere maggiorenni, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna e in possesso del diploma di terza media. Per i cittadini stranieri è richiesto il permesso di soggiorno e una padronanza della lingua italiana di livello almeno B1.

Costi e Certificazioni

La quota di partecipazione è fissata in € 3.000,00 (IVA esente), pagabile ratealmente. La cifra comprende il materiale didattico, le visite mediche e le divise per lo stage. Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale e frequenza di almeno il 90% delle ore, verrà rilasciato l’Attestato di abilitazione per OSS, oltre ai certificati sulla sicurezza (rischio alto), alimentarista e l’attestato “Caring Massage”.

Come iscriversi

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 20 partecipanti. Per informazioni dettagliate e iscrizioni, gli interessati possono rivolgersi a: Elisa Alessandri, e.alessandri@cfpbr.it, 0522 835217 / 0522 835273, www.cfpbr.it