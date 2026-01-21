<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Venerdì 23 gennaio, dalle 13.30 alle 17.30, è in programma un open day vaccinale antinfluenzale alla Casa della Comunità di Vergato, in Via dell’Ospedale, 1. L’open day è organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica e dalla Pediatria Territoriale dell’Azienda USL di Bologna.

Come previsto dal primo gennaio 2026 dalla Regione Emilia-Romagna, la vaccinazione sarà offerta gratuitamente. L’accesso è diretto e senza necessità di prenotazione per tutte le persone dai 6 mesi di età che non hanno la possibilità di effettuare la vaccinazione dal proprio Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta o nelle farmacie aderenti alla campagna vaccinale. Potranno accedere anche le persone con assistenza sanitaria in altre regioni italiane.

Durante l’open day sarà offerta anche la co-somministrazione del vaccino anti-Covid.

Nel territorio dell’Azienda USL di Bologna risultano vaccinate complessivamente 209.492 persone, con un incremento del 3,3% rispetto alla precedente stagione influenzale. In particolare si registra una buona adesione nella popolazione sotto i 65 anni, mentre tra gli over 65 – fascia più esposta alle complicanze dell’influenza – i vaccinati risultano leggermente in calo rispetto allo scorso anno. Il distretto dell’Appennino Bolognese è inoltre quello con il tasso di copertura vaccinale più basso rispetto agli altri distretti sanitari.

Poiché la circolazione dei virus antinfluenzali è tuttora in corso, c’è ancora tempo per vaccinarsi. È importante, soprattutto per le persone con più di 65 anni e per i soggetti fragili, cogliere le opportunità offerte dalla campagna vaccinale per proteggere la propria salute e ridurre il rischio di complicanze.