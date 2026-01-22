<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il 9 gennaio scorso la Polizia di Stato ha riconsegnato ad una signora di 83 anni il proprio cellulare, rubatole alcune settimane prima. Il telefono era stato rinvenuto all’interno di un cassonetto per la raccolta del vetro in una via cittadina da una addetta alla pulizia ambientale, che lo aveva poi portato presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria di Modena.

Gli agenti hanno effettuato immediati accertamenti riuscendo a risalire all’anziana proprietaria del telefono, derubata da due sconosciuti che – con la tecnica della richiesta di informazioni – avevano approfittato di un attimo di distrazione della vittima impossessandosi del suo zaino, appoggiato sul sedile lato passeggero della sua autovettura.

La signora 83enne, residente in una località dell’appennino, ha però riferito ai poliziotti di non potersi recare presso gli uffici di Polizia poiché bloccata in casa dalla neve accumulatasi sulla strada di accesso all’abitazione.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno perciò raggiunto la signora a casa e le hanno riconsegnato il telefono, ricevendo manifestazioni di gratitudine per la professionalità, la vicinanza e la comprensione dimostrate.