Per celebrare l’81° anniversario della scoperta e liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte delle truppe dell’Armata Rossa, il 27 gennaio di ogni, si celebra il Giorno della Memoria per mantenere vivo il ricordo degli orrori perpetrati e impedire che possano ripetersi.

A Cavriago saranno organizzati tre eventi che hanno visto la collaborazione del Comune con Istoreco, Anpi Cavriago, Associazione Culturale Carmen Zanti e l’Istituto Comprensivo “Don Dossetti” oltre che del Circolo Arci ICaRE.

“Non una voce sola” dichiara l’Assessora alla Cultura Martina Zecchetti “non un giorno solo, ma un percorso che ha visto protagonisti studiosi, docenti, studenti, volontari e lavoratori per ricordare e costruire memoria. Quest’anno la nostra attenzione si è soffermata sulla Resistenza silenziosa degli internati militari italiani di Cavriago: a loro è dedicata la serata di mercoledì 28 gennaio al Multiplo organizzata da Anpi Cavriago e a uno di loro, Angelo Fontanesi, a cui sarà intitolata una Pietra di inciampo è dedicata la cerimonia di giovedì 29 gennaio.”

Mercoledì 28 gennaio alle ore 20.30 al Multiplo ANPI Cavriago organizza una serata dal titolo “La Resistenza silenziosa degli internati militari italiani di Cavriago”: lo storico Dario Ferrari Lazzarini modera la serata e racconta la loro storia e le storie dei cavriaghesi ricordati dalle Pietre d’Inciampo; il cittadino Glauco Fantini presenta la sua ricerca sui deportati cavriaghesi che non hanno ancora ricevuto un segno di memoria e Raffaella Salsi di Anpi Cavriago porterà una testimonianza diretta.

Gli internati Militari Italiani sono stati circa 650.000: erano soldati italiani catturati dai tedeschi dopo l’armistizio, che dissero No al nazismo e al fascismo. A causa del loro rifiuto ad arruolarsi, furono privati dei diritti dei prigionieri di guerra e deportati nei campi di lavoro in Germania.

Giovedì 29 gennaio alle ore 12.00 in Sala Civica “C. Arduini” protagonisti saranno gli studenti delle classi terze della scuola media “Galilei” che hanno partecipato al “Progetto Pietre di inciampo: posa dedicata ad Angelo Fontanesi” curato da Istoreco e dallo storico Roberto Bortoluzzi che ha accompagnato un gruppo di ragazzi nella costruzione della biografia dell’IMI Angelo Fontanesi. La restituzione degli elaborati dei ragazzi e delle ragazze avverrà alla presenza della Sindaca Francesca Bedogni, dell’Assessora alla Cultura Martina Zecchetti e di un rappresentante di Anpi Cavriago.

La pietra verrà collocata temporaneamente all’interno del Multiplo.

Domenica 31 gennaio alle ore 19.30 presso il Circolo ICaRE è organizzato uno spettacolo dal titolo “Una stella che non brilla – vite spezzate, voci che restano” a cura della Compagnia Allorquando con apericena al costo di 15,00 euro: è necessario prenotarsi al numero 347 8778035.