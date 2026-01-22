<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Capolavoro del balletto classico, “La bella addormentata” va in scena al Teatro Comunale di Carpi sabato 24 gennaio, alle 21, interpretata dal Russian Classical Ballett.

L’opera, consacrazione del romanticismo, è nella coreografia di Marius Petipa sulla musica straordinaria di Piotr Čaijkovskij che, sul racconto di Charles Perrault “La Belle au Bois Dormant”, ha scritto una delle sue pagine più belle. La relazione di perfetta simbiosi tra la musica del compositore russo e la coreografia di Petipa ha reso questa pièce l’opera più emblematica della danza classica.

La magia delle fiabe, in un mondo incantato di castelli, foreste, maledizioni e incantesimi in cui solo l’amore può spezzare il sortilegio, rivive nella bellezza della produzione, nei costumi sontuosi e barocchi, nella bravura dell’ensemble di solisti e del corpo di ballo diretto da Evgeniya Bespalova.

Lo spettacolo è realizzato da Futura Produzioni ed è inserito nel circuito Ater Fondazione.

Informazioni e biglietteria: Teatro Comunale di Carpi (piazza Martiri 72), tel. 059 649263; biglietteria.teatro@comune.carpi.mo.it. La biglietteria è aperta il martedì e giovedì, dalle 10 alle 14; il mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30; il sabato, dalle 10 alle 18 (chiusa domenica e lunedì). Nelle sere di spettacolo, la biglietteria è aperta dalle 18 e fino a 30 minuti dopo l’inizio dello spettacolo; per gli spettacoli di matinée e pomeridiani, è aperta da un’ora prima dello spettacolo e fino a 30 minuti dopo l’inizio.