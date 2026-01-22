<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il sindaco Lepore conferirà la Medaglia al valore civico Giorgio Guazzaloca all’autista di auto blu aggredito per aver soccorso una donna picchiata in pieno giorno in via Stalingrado, lo scorso giovedì 15 gennaio.

La storia, riportata da alcuni organi di stampa, è esemplare del senso civico dell’autista, che nel corso della propria attività di autista di auto blu, accorgendosi di una aggressione in corso ai danni di una donna, ha prontamente fermato la sua auto intervenendo in suo soccorso. La donna era inseguita da un uomo che la stava picchiando. Nonostante le minacce di quest’ultimo, l’autista con grande senso civico si è frapposto tra la donna e il suo aggressore, venendo ripetutamente colpito a sua volta e finendo in ospedale.

“L’intervento dell’autista è un esempio di senso civico che ha comportato un sacrificio personale, venendo egli stesso aggredito per mettere al riparo qualcun altro – spiega il sindaco Matteo Lepore – “Se una cosa è giusta la si fa”, queste le sue parole. Ci auguriamo che esempi come il suo possano rompere il muro dell’indifferenza. La Medaglia Guazzaloca racchiude in sé proprio questo senso, riconoscere la forza di un gesto fatto in modo gratuito per qualcun altro, che è poi quello che lega la comunità, che la rende viva, che fa si, di fronte ad una difficoltà, che ci sia sempre qualcuno disposto a tendere una mano. A questo autista vogliamo tributare questo riconoscimento per ringraziarlo. A lui e alla sua famiglia va la nostra vicinanza, così come rivogliamo un ringraziamento ai militari dell’esercito e alle forze dell’ordine intervenute in suo soccorso. La Sicurezza è una priorità alla quale le istituzioni devono guardare con maggiore impegno e collaborazione reciproca”.