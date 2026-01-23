Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/1157, le carte d’identità cartacee non soddisfano più i requisiti minimi di sicurezza previsti dall’Unione Europea.
Pertanto, a partire dal 3 agosto 2026, il documento cartaceo non sarà più valido né per l’espatrio né per l’identificazione personale, indipendentemente dalla data di scadenza indicata. Da tale data non sarà più possibile richiedere il rilascio del formato cartaceo, neppure in casi di urgenza.
Invitiamo i cittadini, residenti a Sassuolo, ancora in possesso di un documento cartaceo a provvedere tempestivamente alla sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Per agevolare il passaggio, l’Ufficio Anagrafe ha programmato aperture straordinarie, nelle ore pomeridiane, dedicate solo ed esclusivamente ai possessori di carte d’identità cartacee.
I cittadini interessati possono fissare un appuntamento attraverso le seguenti modalità:
- Chiamando i numeri telefonici: 0536 880733 – 880760 – 880823 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
- Inviando un’e-mail a: anagrafe@comune.sassuolo.mo.it specificando i propri dati anagrafici;
- Recandosi personalmente presso i nostri uffici.
Ricordiamo ai cittadini che la patente di guida costituisce documento di riconoscimento che consente l’identificazione personale ai sensi dell’art. 1 del DPR 445/2000 ma non può essere utilizzata come documento valido per l’espatrio. Per questo motivo, oltre alla CIE potrebbe essere utile attivarsi per la richiesta di rilascio di passaporto presso le competenti autorità di P.S.