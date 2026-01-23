<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Saranno avviati da AIPo, a partire da lunedì 26 gennaio, importanti interventi di manutenzione della vegetazione del torrente Crostolo a monte del centro abitato di Reggio Emilia.

Le operazioni hanno come obiettivo principale il miglioramento del grado di sicurezza del corso d’acqua in modo da ridurre da un lato il rischio idraulico e conseguenti pericoli per la pubblica incolumità, sia nel centro di Reggio Emilia che dei tratti a monte ed a valle, e, dall’altro, di valorizzare la componente ecologica e ambientale.

I lavori, finanziati per 1 milione di euro dall’Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 8 del 28 settembre 2023, consistono nella manutenzione della vegetazione ripariale presente in alveo e nelle aree golenali e nel ripristino della sezione idraulica e delle sponde del torrente Crostolo.

Gli interventi si svolgeranno su una superfice complessiva di 40 ettari, tra viale Lelio Basso (a monte del “Parco delle Caprette”) e la cassa di espansione del torrente Crostolo di Puianello, per uno sviluppo complessivo di 5km, ed avranno una durata di circa cinque mesi.

Le principali lavorazioni previste consistono nella rimozione del materiale legnoso flottante in alveo; nel taglio selettivo effettuato con criteri di rispetto ambientale e rimozione della vegetazione deperiente o instabile sulle sponde ed in area golenale; pulizia della vegetazione a monte ed a valle degli attraversamenti (ponti, passerelle, ecc); imbottimento, risarcimento e ringrosso delle scarpate fluviali, soggette ad erosione; manutenzione di opere e manufatti idraulici. Si interverrà soprattutto sulla vegetazione senescente, ammalorata, instabile o che possa creare ostruzioni, comportare una riduzione della capacità di deflusso della piena o impattare sulle pile dei ponti. Il materiale legnoso sarà accatastato provvisoriamente in alveo e successivamente cippato in loco.

Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, la pista pedonale in sinistra idraulica che collega il parco delle Caprette alla cassa di espansione di Puianello dovrà necessariamente subire interruzioni a tratti: saranno perciò predisposti percorsi alternativi per rendere possibile il transito.

Il Comune precisa:

Per consentire lavori di manutenzione delle rive e dell’alveo del torrente Crostolo da parte di Aipo, a partire da lunedì 26 gennaio e fino a fine luglio, alcuni tratti della Passeggiata del Crostolo che costeggia il torrente saranno chiusi al transito pedonale e ciclabile. Le chiusure interessano, per fasi diverse, l’area compresa tra il ponte di viale Lelio Basso (a valle) e le casse di espansione del Crostolo (a monte), su entrambe le sponde.