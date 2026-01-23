<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Autobus sostitutivi fino a Budrio (Bo) per garantire la continuità degli spostamenti per cittadine, cittadini e chi viaggia per lavoro e studio durante gli interventi per l’interramento della linea ferroviaria Bologna–Portomaggiore (Fe) e la soppressione di un passaggio a livello nel Comune di Castenaso (Bo).

Per limitare i disagi ed evitare interruzioni successive della linea, infatti, i lavori per la realizzazione dell’intervento di ricucitura urbana in località Ca’ dell’Orbo, a Castenaso, saranno realizzati in contemporanea con quelli di interramento della linea ferroviaria nel tratto Bologna Centrale – Via Larga. L’intervento di soppressione del passaggio a livello ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione ferroviaria e stradale e ridurre le interferenze con la viabilità urbana.

A partire dal 1^ febbraio 2026 prenderà quindi il via il nuovo assetto del servizio su gomma, in vista dell’interruzione della circolazione ferroviaria tra Bologna e Budrio prevista fino a febbraio 2027, per consentire il proseguimento delle opere infrastrutturali.

La modifica del servizio e i nuovi orari dei bus sostitutivi sono stati definiti a seguito delle osservazioni e delle proposte avanzate dagli enti locali interessati e dal Comitato pendolari nell’ambito del tavolo di lavoro attivato dalla Regione, che coinvolge i primi cittadini dei Comuni di Budrio e Molinella, nel Bolognese, Portomaggiore e Argenta, nel Ferrarese, con la Città metropolitana e il Comitato stesso, con l’obiettivo di analizzare in modo condiviso gli impatti dei lavori sulla linea Bologna-Portomaggiore e raccogliere indicazioni utili a migliorare l’organizzazione del servizio durante l’interruzione della circolazione ferroviaria.

A seguito di questo percorso, la Regione, insieme a Fer – Ferrovie Emilia-Romagna e alle aziende di trasporto Trenitalia Tper e Tper, ha introdotto alcune misure correttive sugli orari del servizio sostitutivo, con particolare attenzione alle fasce di punta frequentate da studentesse, studenti, lavoratrici e lavoratori.

Per garantire la continuità del servizio durante l’interruzione della linea ferroviaria, in particolare, il collegamento effettuato con bus tra Bologna Autostazione e Bologna Roveri sarà prolungato fino alla stazione di Budrio, individuata come nodo idoneo all’interscambio bus-treno. Il servizio sostitutivo sarà gestito dalle aziende Trenitalia Tper e Tper, in coordinamento con Fer e Regione. A partire dal 1^ febbraio 2026 è la corsa B5036 da Bologna Autostazione, che partirà alle 13.45, sarà prolungata fino a Molinella, per migliorare l’offerta nella fascia di rientro pomeridiano degli studenti. La corsa, inizialmente prevista dal lunedì al venerdì, sarà estesa anche al sabato.

La corsa B5018 sarà posticipata di 5 minuti rispetto all’orario inizialmente previsto dalle 14.10 alle 14.15 al fine di giungere alla fermata “Bologna via Larga” alle 14.35, orario utile per l’uscita dalle scuole superiori Manfredi Tanari delle 14.20.

Sarà inoltre istituita una nuova linea autobus scolastica feriale e sabato, per la sola durata dei lavori, con partenza da Budrio alle ore 7.10 e arrivo a San Lazzaro alle 7.38.

Sarà possibile dal 1^ febbraio, inizialmente nelle biglietterie di Tper e successivamente anche online dal portale Tper, l’acquisto degli abbonamenti scontati per chi utilizza il servizio sostitutivo quale incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico, sia per riconoscere il disagio subito, sia per contrastare la scelta di altri mezzi di trasporto meno sostenibili. Tutte le informazioni si troveranno nei prossimi giorni nella sezione “Agevolazioni” del portale mobilità della Regione: Agevolazioni regionali per gli utenti del trasporto pubblico – Mobilità

Inoltre, sarà attivo un monitoraggio continuo della distribuzione dell’utenza sulle corse dei bus sostitutivi e sugli altri servizi di trasporto pubblico che insistono sulle stesse direttrici, al fine di valutare l’eventuale introduzione di ulteriori correttivi nel corso dei prossimi mesi, in base all’andamento reale della domanda.

Tutti gli orari in aggiornamento sui canali di acquisto delle imprese ferroviarie Trenitalia e Trenitalia-Tper.