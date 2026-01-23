<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

In occasione della Giornata della Memoria, Martedì 27 Gennaio 2026, l’Ufficio Cultura del Comune di Mirandola organizza presso l’Auditorium “Montalcini” lo spettacolo teatrale dal titolo “Dal campo di calcio ad Auschwitz”. A partire dalle ore 10:40, la platea sarà interamente riservata alle classi terze della Scuola secondaria di primo grado “F. Montanari” di Mirandola. Si tratta di ben undici classi per un’affluenza complessiva vicina alle 300 presenze. L’Amministazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare alla replica, in programma alle ore 20:45 sempre presso l’Auditorium “Montalcini”. L’evento apre ufficialmente la rassegna “Mirandola Ricorda…”, un percorso culturale dedicato alla memoria storica, ai valori civili e alla consapevolezza collettiva.

“Dal campo di calcio ad Auschwitz” è lo spettacolo scritto e interpretato dall’artista Davide Giandrini, liiberamente ispirato al libro “Dallo Scudetto ad Auschwitz” edito dal ospite dell’edizione 2025 del Memoria Festival ed attuale Presidente di Lega Pro Matteo Marani (Aliberti, 2007). In scena il racconto della tragica storia di Arpad Weisz, calciatore e allenatore ungherese di origine ebraica, vittima delle leggi razziali e deportato nel campo di concentramento di Auschwitz, dove venne ucciso in una camera a gas nel 1944. Una vicenda emblematica che intreccia il tema della Shoah con quello dello sport, restituendo il ritratto di una figura che ha contribuito allo sviluppo della cultura sportiva europea ed italiana, brutalmente spezzato dall’odio e dalla persecuzione. La narrazione, intima e poetica, è accompagnata da video-proiezioni e musiche originali eseguite al pianoforte, rendendo lo spettacolo accessibile a un pubblico ampio e particolarmente efficace nel coinvolgere anche le giovani generazioni. L’evento si svolgerà in un luogo fortemente simbolico, a pochi passi dalla palestra intitolata proprio ad Arpad Weisz (via 29 Maggio n. 4), rafforzando il legame tra memoria, sport e impegno civile. L’ingresso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.

«Celebrare la Giornata della Memoria significa rinnovare l’impegno a non dimenticare una delle pagine più drammatiche della nostra storia – dichiara l’Assessore alla Cultura Marina Marchi – Attraverso il linguaggio del teatro e dello sport, questo spettacolo offre un’occasione importante di riflessione e consapevolezza, soprattutto per le nuove generazioni, affinché il ricordo delle vittime della Shoah continui a essere un monito contro ogni forma di odio, discriminazione e violenza».

La rassegna proseguirà Martedì 10 Febbraio 2026, presso l’Auditorium “Montalcini” (ore 10:40), in occasione del Giorno del Ricordo, con lo spettacolo “Il sentiero del padre”, scritto e interpretato da Davide Giandrini. Attraverso lo sguardo del protagonista, Francesco, un bambino di dieci anni nato a Pola nel 1936, viene ripercorsa con grande delicatezza e un linguaggio universale la drammatica vicenda degli esuli giuliano-dalmati, costretti alla fuga per sottrarsi alla violenza delle foibe. Il Giorno del Ricordo è una commemorazione civile nazionale che si celebra ogni anno il 10 Febbraio, per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata: una pagina dolorosa e per troppo tempo rimossa della storia italiana.

A chiudere la rassegna “Mirandola Ricorda…” sarà lo spettacolo “In questa Pianura bassa”, in programma Domenica 15 Marzo 2026 alle ore 17, sempre presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini”, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, che ricorrerà il 17 Marzo. Sul palco la band Flexus, sarà accompagnata dal Coro delle Mondine di Novi. I “canti della monda” si intrecceranno con i brani dei Flexus e con omaggi ai grandi cantautori italiani, primo fra tutti Fabrizio De André. Canzoni che parlano di libertà, lavoro e lotta per i diritti, temi profondamente legati al repertorio storico della risaia, capaci di unire passato, presente e futuro in una proposta artistica intensa ed emotivamente coinvolgente. Come per gli altri spettacoli in rassegna, anche per “In questa Pianura bassa” è prevista la replica, il giorno seguente – ovvero Lunedì 16 Marzo con inizio alle 10.40, con un adattamento dedicato agli alunni delle Scuole secondarie del territorio.

Con la rassegna “Mirandola Ricorda…”, l’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno nella promozione della memoria storica quale strumento di conoscenza, responsabilità e crescita civile, offrendo alla cittadinanza momenti di riflessione condivisa attraverso linguaggi artistici accessibili e dal grande valore culturale.