Semplificazione delle procedure, criteri omogenei su tutto il territorio e garanzia di pari opportunità educative fin dalla prima infanzia. È il Centro unico di iscrizione, il perno del sistema Zerosei del Comune di Modena anche per l’anno scolastico 2026/2027: uno strumento che consente alle famiglie di accedere con un’unica domanda all’intera offerta cittadina delle scuole dell’infanzia, assicurando trasparenza, equità e inclusione nella gestione degli accessi.

In particolare, sono 1.261 le famiglie residenti a Modena impegnate nelle iscrizioni alle scuole dell’infanzia pubbliche e convenzionate per l’anno scolastico 2026/2027. Le domande di iscrizione possono essere presentate entro sabato 14 febbraio 2026, esclusivamente online, sul sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-alle-scuole-di-infanzia-a-s-2026-2027.

Attraverso il Centro unico, le famiglie possono presentare un’unica domanda valida per l’intera offerta cittadina, che comprende scuole comunali, scuole statali, scuole della Fondazione Cresciamo, scuole in appalto, convenzionate e aderenti alla Federazione italiana scuole materne (Fism). Un sistema pensato per rendere più semplice, trasparente e accessibile la scelta educativa, evitando frammentazioni e sovrapposizioni tra diversi canali di iscrizione.

La gestione centralizzata delle iscrizioni, affidata all’Ufficio Ammissioni del Comune di Modena, consente inoltre una programmazione equilibrata degli accessi su scala cittadina, favorendo una distribuzione omogenea delle iscrizioni e contribuendo a costruire sezioni equilibrate dal punto di vista socioeconomico e culturale. Un principio condiviso tra Comune e istituzioni scolastiche, nella consapevolezza che l’equilibrio dei contesti educativi sia un elemento fondamentale per promuovere inclusione, socializzazione e qualità dell’esperienza scolastica.

Il Centro unico assume un ruolo particolarmente rilevante anche sul fronte dell’inclusione scolastica. La possibilità di raccogliere in modo unitario le domande consente infatti di stimare con anticipo il numero di bambini e bambine con disabilità che fanno richiesta per uno stesso plesso e di valutare le diagnosi funzionali associate. Questo permette all’Amministrazione e ai gestori dei servizi di analizzare il contesto specifico di accoglienza e, nei casi di maggiore complessità concentrata in un’unica struttura, di valutare e condividere con le famiglie soluzioni alternative, concordate con i soggetti pubblici e privati del sistema integrato, per garantire la migliore accoglienza possibile a ogni bambino e bambina.

Il Centro unico di iscrizione si conferma, dunque, così uno strumento strategico per il sistema educativo modenese: un modello che coniuga semplificazione amministrativa, equità di accesso, inclusione e qualità educativa, in coerenza con le Linee pedagogiche nazionali per il sistema integrato Zerosei, che affidano ai Comuni il ruolo di coordinamento della programmazione territoriale dei servizi educativi e della gestione delle ammissioni.

Nel periodo di apertura delle iscrizioni, le famiglie avranno l’opportunità di conoscere più da vicino le strutture e i progetti educativi attraverso i numerosi open day organizzati dalle singole scuole. Il calendario completo, con date, orari e modalità di accesso, è già consultabile sul sito dedicato www.openzerosei.comune.modena.it, dove sono disponibili anche schede informative e materiali di presentazione di tutte le scuole dell’infanzia del territorio.

Per accompagnare le famiglie nella scelta e nella presentazione della domanda, il Comune di Modena mette inoltre a disposizione sportelli informativi, assistenza telefonica e supporto alla compilazione online, confermando l’attenzione verso un sistema educativo accessibile, inclusivo e orientato alla qualità.

In particolare, è possibile fissare un appuntamento in ufficio tramite l’agenda digitale online (sempre dal sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione). In alternativa, è anche possibile inviare una email a scuole.infanzia@comune.modena.it, o telefonare il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 18 ai seguenti numeri: 059/2032775 – 2032771.

In città sono disponibili luoghi con postazioni internet dedicate, alcuni anche con personale che può assistere i genitori nella fase di iscrizione online ai nidi d’infanzia, alle scuole d’infanzia, alle classi prime delle scuole primarie e secondarie (elementari, medie e superiori), al servizio di ristorazione delle scuole primarie, al servizio di prescuola nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie statali, alla presentazione dell’Isee e, infine, nella registrazione per ottenere le credenziali SPID. Per accedere ai servizi di seguito elencati è sempre necessario fissare un appuntamento. Ulteriori informazioni disponibili sul sito www.comune.modena.it/argomenti/istruzione/supporto-e-assistenza-per-i-servizi-scolastici-online/.