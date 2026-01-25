<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Sala gremita sabato mattina ai Chiostri di S. Pietro per l’iniziativa “Uomo, Terra, Acqua”. Il Coordinamento per la salvaguardia e tutela del torrente Enza ha riunito esperti del calibro di Paride Antolini (Geologo), Francesco Puma (già AdB Po) e Renzo Valloni (Università di Parma) per dimostrare concretamente sui temi legati alla diga.

A scuotere i presenti è stata la proiezione della mappa delle frane in movimento che interessano l’intera area del futuro invaso: un pericolo geologico attuale che i documenti progettuali, giudicati “raffazzonati”, sembrano aver colpevolmente sottostimato. Altra criticità denunciata è la mancanza di democrazia: solo due incontri pubblici per un’opera da oltre 500 milioni di euro.

“Vedere quelle frane attive ha fatto sobbalzare tutti”, dichiara Duilio Cangiani a nome del Coordinamento. “Si sta ignorando la natura per inseguire un progetto vecchio e rischioso. Non accettiamo decisioni calate dall’alto con studi parziali. Chiediamo con forza la convocazione di Consigli Comunali aperti in tutta la Val d’Enza, a Reggio Emilia e Parma. La politica deve assumersi le proprie responsabilità davanti ai cittadini e ai professionisti, non in stanze chiuse”.

Il Coordinamento per la salvaguardia e tutela del torrente Enza promette battaglia finché non verrà garantito un confronto trasparente sulle alternative e sulla sicurezza reale della valle.