<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Sono aperte le iscrizioni al corso estivo di lingua italiana per studenti e studentesse neoarrivati in Italia. “Tra i banchi d’estate” è il progetto di alfabetizzazione in lingua italiana promosso dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con Fondazione Mondinsieme per il sedicesimo anno, l’iniziativa è rivolta a giovani tra i 12 e i 17 anni arrivati in Italia da pochi mesi e inseriti in una nuova classe oppure che si apprestano ad incominciare un percorso di studi nelle scuole del primo o del secondo ciclo il prossimo settembre.

Il progetto educativo è infatti pensato per supportare durante i mesi di chiusura delle scuole i giovani neo-arrivati, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e di rafforzare le reti sociali e l’orientamento nel contesto locale.

È possibile iscriversi entro il 15 giugno fino a esaurimento posti tramite il form online (https://questionari.comune.re.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=472221&lang=it) sul sito istituzionale del Comune.

“Il Comune di Reggio Emilia – sottolinea l’assessora a Politiche educative e Intercultura Marwa Mahmoud – dal 2008 accompagna studenti arrivati da poco in Italia con il Progetto ‘Tra i banchi d’estate’, offrendo loro un’immersione linguistica estiva, in un momento in cui i corsi di lingua sono generalmente chiusi, ma il bisogno di socializzazione, di approfondimento della nuova lingua e di conoscenza della città in cui ci si è trasferiti, è molto alto per ragazze e ragazzi arrivati da poco a Reggio da molti e diversi Paesi europei, africani o asiatici. Il corso è condotto da docenti professionisti che propongono, con il supporto di Comune e Mondinsieme, vari momenti di orientamento ad alcuni servizi educativi e culturali presenti in città.”

Le lezioni si terranno dall’1 al 24 luglio presso la Scuola Primaria Pascoli di viale Isonzo 36. “Siamo contenti di poter offrire, col supporto partecipe del nostro Consiglio di Istituto, gli spazi necessari per questo importante servizio che, assicurando corsi specifici a ragazzi di background migratorio neoarrivati in Italia, favorisce la conoscenza della lingua Italiana e quindi l’acquisizione di competenze linguistiche per i percorsi formativi negli anni a venire – afferma la dirigente scolastica Alessandra Landini – “L’insegnamento dell’italiano non è infatti solo un necessario lavoro sulla Lingua strumentale, ma un’importante chiave di lettura per questi ragazzi che arrivati, a volte anche non accompagnati, si trovano a vivere e a investire le loro competenze nella nostra città. Un servizio che è quindi funzionale alla loro integrazione nel tessuto sociale, alla comprensione di diritti e doveri che sono alla base della cittadinanza attiva e partecipe, ad avere gli strumenti, non solo linguistici, per raccontarsi e confrontarsi con i pari”.

Le lezioni proseguiranno anche a settembre, dall’1 all’11 quando saranno invece ospitate dal Liceo Chierici di via Leopoldo Nobili 1, diretto dalla professoressa Elena Ferrari: “Per la nostra scuola è importante contribuire mettendo a disposizione gli spazi, compiendo una scelta coerente con l’identità del nostro liceo: la scuola è parte del territorio e deve essere aperta al territorio. Dietro al progetto c’è una rete concreta, formata da Comune, Ufficio scolastico e istituti – che ha saputo coordinarsi per dare ai ragazzi la possibilità di partecipare attivamente. Ci fa piacere poter far parte di questo sistema.”