L’Associazione Sindacale FIALS ha indetto per l’intera giornata di venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 7:00 del 30/01 alle ore 7:00 del 31/01, uno sciopero territoriale per tutto il personale dipendente del comparto afferente all’Azienda USL di Bologna.

Lo sciopero interessa: infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi.

L’Azienda USL di Bologna ha attivato le procedure idonee a garantire all’utenza i servizi pubblici essenziali e i contingenti minimi di personale così come previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dagli accordi sindacali in caso di sciopero.