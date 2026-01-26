<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Dopo i ripetuti episodi di vandalismo che nel corso del 2025 hanno deturpato le pareti dell’Eight Bar, il Comune di Cavriago lancia una chiamata alla cittadinanza per un’azione concreta di cura e ripristino. Sabato 21 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30, è in programma una mattinata di volontariato dedicata al ritinteggio dei muri vandalizzati del punto ristoro presso il Centro Cultura Multiplo.

L’Eight Bar è molto più di un bar, è un laboratorio di comunità, gestito da ragazze e ragazzi con disabilità del progetto “Ottavo Giorno” insieme all’associazione La Rondine – composta dai genitori – e ai volontari della Cooperativa Cinema Teatro Novecento. E’ un luogo di luce, dove persone con fragilità importanti trovano uno spazio sicuro per mettersi in gioco, imparare a lavorare e costruire relazioni.

«L’Eight Bar è un presidio di inclusione e partecipazione che appartiene a tutta la comunità – dichiara Luca Brami assessore alla Partecipazione del Comune di Cavriago –. Gli atti vandalici non colpiscono solo un muro, ma il valore che questo luogo rappresenta. Rispondere con il volontariato significa affermare ancora una volta che Cavriago una comunità capace di mobilitarsi quando serve, per difendere e valorizzare i luoghi che costruiscono inclusione e futuro.”

L’iniziativa prevede un massimo di 6 volontari/e; il Comune fornirà tutta l’attrezzatura necessaria. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 febbraio. Per informazioni e iscrizioni Giovanni Mazzoli – Ufficio Partecipazione giovanni.mazzoli@comune.cavriago.re.it