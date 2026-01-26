<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Al Teatro Duse di Bologna torna sul palco Tommy Emmanuel. Il leggendario chitarrista australiano si esibirà giovedì 29 gennaio (ore 21) in un nuovo concerto che unisce tecnica impeccabile e pura emozione. Il tour italiano, che dal 28 gennaio 2026 toccherà dieci città, vedrà il musicista proporre sia i suoi classici più amati sia nuove composizioni.

“Ogni concerto è una nuova occasione per connettermi con il pubblico e raccontare storie attraverso la musica. Non vedo l’ora di tornare sui palchi italiani e condividere questa esperienza unica con tutti i miei fan”, ha dichiarato Tommy Emmanuel, noto per la sua straordinaria tecnica finger style e per la sua capacità di trasformare ogni performance in un’esperienza speciale e intima. Con la sua abilità nel mescolare diversi generi musicali, dal country al jazz, dal blues alla musica folk, Emmanuel continua, infatti, ad incantare gli spettatori di tutto il mondo. Ad aprire i concerti sarà il chitarrista romano Alberto Lombardi.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it