Al mattino cielo sereno con estese gelate. Dal pomeriggio aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dal settore occidentale in estensione al restante territorio con deboli precipitazioni lungo le aree di crinale. In serata le precipitazioni interesseranno tutto il settore centro-occidentale risultando più consistenti lungo i relativi rilievi. Quota neve inizialmente attorno ai 1000/1200 metri poi in rapido rialzo sino a quote di alta montagna.

Temperature minime in diminuzione con valori comprese fra -2/-3 gradi della pianura centro-occidentale e 3 gradi della costa riminese con gelate notturne e mattutine diffuse. Massime fra 6 e punte di 12 gradi sulle pianure orientali. Venti inizialmente deboli di direzione variabile tendenti a disporsi da sud-ovest lungo i rilievi e a rinforzare sino a divenire forti lungo le aree di crinale; mentre sulle aree pianeggianti tenderanno a disporsi dai quadranti orientali risultando di debole-moderata intensità. Mare mosso con moto ondoso in aumento nel corso della tarda serata-notte.

(Arpae)