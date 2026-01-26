<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Nei Comuni del territorio metropolitano di Bologna sono presenti spazi al piano terra oggi sfitti, dismessi o sottoutilizzati, che possono tornare ad avere un ruolo attivo nel rafforzamento dei servizi locali, della vivibilità e dell’attrattività dei contesti urbani. Con questo obiettivo la Città metropolitana di Bologna apre il bando della Fase 2 del progetto “Vetrina – Spazi che diventano impresa”, dedicato a chi intende avviare una nuova attività o aprire una nuova sede nel territorio metropolitano, contribuendo alla rigenerazione urbana e all’economia di prossimità.

Il bando nasce da un percorso di ascolto e coinvolgimento avviato dalla Città metropolitana tra la fine del 2024 e il primo semestre del 2025, che ha coinvolto associazioni imprenditoriali, Comuni e Unioni di Comuni dell’area metropolitana. Tra le criticità emerse, la presenza di unità immobiliari sfitte (per commercio, pubblici esercizi, artigianato e servizi), anche in aree di pregio di centri urbani e frazioni, con ricadute su attrattività, vivibilità e sicurezza.

L’iniziativa “Vetrina: spazi che diventano impresa” è strutturata in due fasi complementari: la Fase 1 – conclusa il 1 dicembre 2025 – ha consentito ai Comuni e alle Unioni di Comuni aderenti di segnalare spazi potenzialmente idonei, contribuendo alla costruzione di un elenco di immobili disponibile per la fase successiva.

La Fase 2 è il bando rivolto a aspiranti imprenditori e imprenditrici e a micro e piccole imprese già costituite, per l’insediamento di nuove attività di prossimità nei settori del commercio, dell’artigianato (compreso l’artigianato artistico e di servizio) e dei pubblici esercizi.

Il bando è finanziato con risorse del Programma PN Metro Plus e Città medie Sud 2021–2027, nell’ambito del progetto BO1.1.3.1.a “Nuova imprenditoria e innovazione delle imprese – incentivi e servizi per il rafforzamento del sistema economico” .



Sostegno previsto

Il contributo è concesso a fondo perduto nella misura dell’80% della spesa ritenuta ammissibile, fino a un massimo di 10.000 euro. In linea con le finalità dell’iniziativa, saranno ammesse al finanziamento le prime nove imprese in graduatoria, in base al punteggio ottenuto. Oltre al contributo economico, i progetti selezionati potranno beneficiare di un percorso di accompagnamento imprenditoriale a cura del Servizio Progetti d’Impresa.



A chi si rivolge

Possono partecipare:

aspiranti imprenditori e imprenditrici ;

; micro e piccole imprese già costituite, come definite dalla normativa UE, indipendentemente dalla forma giuridica.

Le proposte devono essere riferite esclusivamente a una delle unità immobiliari individuate nella Fase 1 e devono descrivere un’idea capace di generare valore economico, sociale e urbano, contribuendo a rendere i contesti locali più attrattivi, vivibili e sicuri.



Come partecipare

La candidatura si presenta esclusivamente online, tramite il modulo disponibile sul sito istituzionale, con accesso tramite SPID, entro le ore 23:59 del 23 marzo 2026 .

“Dopo la fase di ascolto dei territori e delle associazioni di categoria e il Bando Economia di Prossimità, siamo arrivati al Bando “Vetrina:spazi che diventano impresa” e alle conseguenti 23 proposte arrivate da comuni e unioni. – dichiara Paolo Crescimbeni, consigliere metropolitano delegato a Commercio e Attività produttive – Con Vetrina vogliamo trasformare gli spazi sfitti in occasioni concrete di impresa e di vita per le comunità. La Fase 2 è un invito a chi ha un’idea: riportare servizi e attività di prossimità significa anche rafforzare attrattività, vivibilità e sicurezza dei territori. La Città metropolitana sostiene 9 progetti con un contributo fino a 10.000 euro e con un percorso di accompagnamento, per far crescere iniziative solide e utili al contesto locale”.



Informazioni e contatti

Il bando e la candidatura sono disponibili nella pagina dedicata sul sito della Città metropolitana

Per informazioni, è possibile scrivere a: tavolocomtur@cittametropolitana.bo.it