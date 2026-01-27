<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il tutto esaurito per Art, raggiunto già da diversi giorni, dice molto più di tante recensioni: giovedì 29 gennaio, con inizio spettacolo alle 20:30, il Teatro Asioli accoglie Art con Michele Riondino, e le poltroncine saranno tutte occupate in ogni ordine di posto.

Un appuntamento attesissimo, che riporta a Correggio una delle commedie contemporanee più amate e rappresentate al mondo, capace di far ridere e insieme di lasciare addosso una punta di amarezza.

Scritta alla fine degli anni Ottanta dalla pluripremiata drammaturga francese Yasmina Reza, Art è tradotta in oltre trenta lingue ed è firmata dalla stessa autrice de Il dio del massacro, da cui Roman Polanski ha tratto il film Carnage. Riondino dirige e interpreta lo spettacolo, in scena con Daniele Parisi e Michele Sinisi, in una produzione di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro e Argot Produzioni.

Tutto comincia con un annuncio che sembra innocuo: “Il mio amico Serge ha comprato un quadro”. È una grande tela quasi interamente bianca, pagata una cifra spropositata. Per Marc, però, non c’è discussione possibile: quello che vede è “una merda”. Yvan, terzo amico e terzo vertice del triangolo, prova a restare nel mezzo, ma proprio la sua esitazione alimenta il conflitto. Da lì, la serata si trasforma in un regolamento di conti: il quadro diventa un detonatore che fa affiorare gelosie, rancori, fragilità e rivalità, fino a mettere in crisi la fragile architettura dell’amicizia.

Con la sua penna affilata e lo sguardo chirurgico, Reza costruisce una commedia nera di comica crudeltà: si ride molto, spesso a denti stretti, mentre sotto la superficie brillante emerge una malinconia inattesa.

Lo spettacolo è in programma giovedì 29 gennaio al Teatro Asioli ed è, già da giorni, tutto esaurito.