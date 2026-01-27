<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Un anno in cui, voltando pagina, ci si accorge che le feste degli uni non sono “altre”, ma un invito a conoscersi: mese dopo mese, una comunità che sceglie la convivenza. Con questo spirito il Comune di Novellara ha donato alle scuole il Calendario Interculturale, progetto che rientra tra le azioni del Bando Pace e che intreccia scuola, istituzioni e realtà del territorio.

Il calendario è stato realizzato con l’Istituto Comprensivo di Novellara. Dopo incontri introduttivi con il Centro Interculturale Mondinsieme, le mediatrici culturali del Comune, la Parrocchia di Novellara e la Comunità interortodossa di S. Trinità, gli alunni e le alunne, guidati dalle insegnanti, hanno interpretato e illustrato una festività per ogni mese, spaziando da quelle civili a quelle religiose.

Accanto alle ricorrenze nazionali, trovano spazio alcune tra le principali festività sikh, indù, ortodosse, islamiche ed ebraiche. Sono inoltre indicate ricorrenze civili legate alle 15 nazionalità presenti sul territorio, come le Giornate dell’indipendenza: piccoli segni di riconoscimento reciproco che fanno crescere rispetto.

I calendari sono stati distribuiti nei giorni scorsi nelle scuole coinvolte (primarie Don Milani e San Giovanni, secondaria di I grado “L. Orsi”, infanzia “Il Girasole”). Ma sono anche a disposizione dei cittadini interessati che possono ritirare gratuitamente la propria copia presso l’Ufficio Cultura nella Rocca dei Gonzaga, fino ad esaurimento scorte.

“Credo fermamente nella validità di iniziative come questa – ha sottolineato Eva Lucenti, assessora a servizi educativi, politiche culturali e interculturali e pari opportunità – perché aiutano bambine e bambini, e con loro le famiglie, a riconoscere l’altro come parte della stessa comunità, educano alla tolleranza e costruiscono legami che rendono Novellara più unita ed una comunità migliore”.