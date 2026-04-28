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Sei giorni di festa, cultura, mercati, mostre, tradizione e occasioni per vivere il centro storico. Dal 30 aprile al 5 maggio Novellara torna a celebrare San Cassiano, una delle ricorrenze più attese dalla comunità, con un calendario diffuso che animerà piazze, vie, Rocca dei Gonzaga, biblioteca, museo e luoghi della cultura.

Si comincia giovedì 30 aprile con il mercato settimanale, che in occasione della fiera si sposterà nelle vie adiacenti alla scuola, tra via Cantoni, via Cavour, via Gramsci, piazza Resistenza e via Don Borghi. Nel pomeriggio, alle 15, la Biblioteca G. Malagoli ospiterà l’inaugurazione della mostra “Identità in cammino: la cultura sinta in Italia”, visitabile fino all’8 maggio negli orari di apertura della biblioteca. Dalle 15:30, in centro storico, aprirà il luna park.

Venerdì 1 maggio la fiera entrerà nel vivo con luna park e mercato fiera per tutta la giornata, il mercato degli hobbisti e dell’ingegno in via Cavour, gli espositori in corso Garibaldi e, in via Roma, l’esposizione con vivai e i forni del pane allestiti da CT9. Alle 10, nel Loggiato del Museo Gonzaga, aprirà “Vallestrina: un bivacco per tutti”, mostra a cura del CAI Novellara visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Dalle 10 saranno aperti anche i luoghi della cultura della Rocca dei Gonzaga: Acetaia comunale, Mostra permanente della civiltà contadina, Museo Gonzaga e la mostra “Il cielo della libertà”.

Sabato 2 maggio il centro storico ospiterà per tutto il giorno luna park, mercato fiera, hobbisti e ingegno, espositori in corso Garibaldi, i forni di CT9 ed esposizione di auto d’epoca a cura di Autostoriche HMC Soliera. La giornata avrà anche un forte rilievo culturale con l’inaugurazione, alle 10:30 alla Rocca dei Gonzaga, di “ITER”, mostra diffusa permanente dedicata alle opere dell’artista Mario Pavesi. Il percorso, che inizierà e terminerà in Rocca, porterà il pubblico attraverso gli spazi che ospitano le sculture, tra Museo Gonzaga, Biblioteca, Archivio storico e Teatro, con un itinerario in cui arte contemporanea e patrimonio storico dialogano in modo diretto. La mappa dell’esposizione sarà disponibile al Museo Gonzaga dal 2 maggio. Sempre sabato, all’Ex Macello comunale, sarà possibile visitare la mostra “Il fascismo. Origini e caratteri” e la mostra del 25 aprile realizzata dalla scuola L. Orsi, aperte anche domenica 3 maggio. Nel pomeriggio, alle 16:30, il Cortile della Rocca ospiterà l’esibizione di danza e balli a cura di New Fitness Club ASD.

Domenica 3 maggio sarà una delle giornate più ricche della fiera. Per tutto il giorno il centro storico accoglierà il luna park, il mercato fiera, il mercato degli hobbisti e dell’ingegno in via Cavour, gli espositori in corso Garibaldi, i forni di CT9 in via Roma e il mercatino dell’antiquariato a cura di Proloco. Una domenica che unirà quindi la tradizione di San Cassiano al consueto appuntamento con antiquariato e modernariato, offrendo un’occasione in più per passeggiare e vivere il centro. Dalle 10 saranno inoltre aperti i luoghi della cultura: Acetaia comunale, Mostra permanente della civiltà contadina, Museo Gonzaga e mostra “Il cielo della libertà”, con orari 10-13 e 15-19 per il Museo Gonzaga. Proseguiranno anche la mostra “Vallestrina: un bivacco per tutti” al Loggiato del Museo Gonzaga e le esposizioni all’Ex Macello comunale.

Lunedì 4 maggio il programma continuerà con luna park ed espositori in corso Garibaldi per tutta la giornata. Alla Rocca dei Gonzaga sarà aperto il Museo Gonzaga dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre al Loggiato proseguirà la mostra del CAI Novellara “Vallestrina: un bivacco per tutti”, negli stessi orari.

Martedì 5 maggio la fiera si concluderà con un pomeriggio dedicato in particolare ai più piccoli: dalle 15:30 alle 20, in centro storico, il luna park ospiterà la festa del bambino, ultimo appuntamento di un calendario pensato per coinvolgere famiglie, visitatori, associazioni e tutta la comunità.

Per informazioni sul programma è possibile consultare il sito del Comune di Novellara.