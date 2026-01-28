<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Continua, con l’appuntamento dedicato a giovani e social network, la rassegna “FamTalk – Famiglie in dialogo”. Mercoledì 4 febbraio dalle ore 18.30 al Centro Famiglie Unione Terra di Mezzo in via Cristoforo Colombo, a Zurco di Cadelbosco di Sopra, è in programma l’incontro dal titolo: “Crescere al Tempo dei Social: comprendere, accompagnare, educare”.

Una serata rivolta alle famiglie per approfondire con maggiore consapevolezza le sfide e le opportunità del mondo digitale vissuto dai ragazzi. Durante l’incontro, condotto da Arianna Casali e Mariachiara Canovi psicologhe di Progetto Crescere, verranno proposti strumenti pratici, spunti di riflessione e chiavi di lettura utili per accompagnare i figli nell’uso responsabile e sereno delle tecnologie, dei social media e degli ambienti online. Un momento di confronto costruttivo tra famiglie e professionisti per condividere domande, aspettative ed esperienze, e costruire insieme strategie educative efficaci. L’appuntamento è gratuito, fino ad esaurimento posti, con iscrizione consigliata al link: https://shorturl.at/twVb6. L’evento è realizzato in collaborazione col Centro per le Famiglie Unione Terra di Mezzo.

Il ciclo di incontri FamTalk, rivolto a genitori di adolescente e preadolescenti, rientra nel progetto DesTEENazione che, a Reggio Emilia e nei Comuni partner, si pone l’obiettivo di potenziare e integrare la rete dei servizi per pre-adolescenti e adolescenti, rafforzare gli interventi a contrasto della dispersione scolastica, del disagio psicologico e sociale e promuovere servizi a libero accesso che siano punto di riferimento e interazione per i giovani. Nell’ambito del progetto DesTEENazione, in città proseguono i lavori di riqualificazione dei locali presso il villaggio Ermanno Dossetti di proprietà di ASP Reggio Emilia. La struttura, in fase di riqualificazione e in vista dell’inaugurazione prevista in primavera, ospita già attività educative e aggregative, formazione e laboratori rivolte a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni di età, con possibilità di prolungare alcuni interventi fino ai 21 anni d’età per azioni di avvicinamento al mondo del lavoro. All’interno le ragazze e i ragazzi possono contare sulla presenza di educatori e psicologi per attività educative e aggregative, di formazione e di orientamento, di ascolto e supporto psicologico per pre-adolescenti, adolescenti. Anche le famiglie possono trovare uno spazio di ascolto con psicologi. Sono, inoltre, progettate attività laboratoriali e realizzati progetti nati dalle idee degli studenti all’interno delle scuole con cui il legame è costante. Anche l’educativa di strada transita dallo spazio multifunzionale. Lo spazio, con ingresso libero e gratuito, è aperto da lunedì a sabato, dopo la scuola fino alle 18.30 (chiuso nei festivi). Telefono: 335-1056449; mail:zoom@asp.re.it. Tutte sono promosse sul canale instagram dello spazio: desteenazione_reggioemilia.

Il progetto complessivo si è aggiudicato un finanziamento di oltre 3,4 milioni di euro attraverso il bando “DesTEENazione comunità adolescenti”, grazie al programma del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Piano nazionale di inclusione e lotta alle povertà, cofinanziato dalla Commissione Europea.

Il progetto reggiano propone un approccio multidisciplinare radicato nel tessuto sociale del territorio e forte dell’esperienza del Tavolo distrettuale adolescenza di cui fanno parte Ufficio di piano, Officina Educativa 14+, Ausl Reggio Emilia. A coordinare il progetto è il Comune di Reggio Emilia con ASP Reggio Emilia – Città delle persone, Ausl Reggio Emilia e con il Consorzio solidarietà sociale Oscar Romero. Il progetto, di durata triennale, ha inoltre carattere distrettuale, coinvolgendo l’Unione Terra di Mezzo e l’Unione colline Matildiche.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link: www.comune.reggioemilia.it/desteenazione