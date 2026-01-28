<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Migliora la viabilità in zona Ospedale Maggiore, dove l’incrocio che nei giorni scorsi ha creato code, già da domani restituirà alla circolazione due corsie su Prati di Caprara, mentre continua ad essere sospeso l’attraversamento pedonale. Ad alleggerire il traffico nel quartiere contribuirà, da venerdì, anche l’apertura di due varchi nel cantiere di Santa Viola, all’altezza di via della Viola e di via Agucchi.

Sempre da domani, fino a sabato 31 gennaio, in zona Bolognina avrà luogo un intervento sui sottoservizi che renderà necessaria la chiusura di via Passarotti all’incrocio con via di Corticella, ad eccezione del trasporto pubblico, che potrà continuare a transitare.

In centro storico, dove la riapertura del primo segmento di via San Felice è ormai prossima, da lunedì 2 febbraio il tratto da via Calari a via della Grada chiuderà per il completamento della pavimentazione in porfido, con l’istituzione di un senso unico alternato per l’accesso di residenti e autorizzati dal lato di Riva di Reno, mentre il resto del traffico sarà deviato tra Calari e Azzarita.

All’incrocio con la Porta, poi, verrà temporaneamente chiuso il corsello di immissione in San Felice, mentre dalla preferenziale di via Saffi sarà possibile solamente svoltare a destra o a sinistra.

Dal lunedì successivo, il 9 febbraio, sono annunciate lungo la via Emilia alcune modifiche all’assetto dei cantieri.

Partendo da Borgo Panigale, verrà cantierizzata la corsia esterna della Persicetana, dalla rotonda fino alla tangenziale, per consentire l’allargamento della carreggiata previsto dal progetto esecutivo a margine del Parco urbano a cui si sta lavorando.

Più avanti, sul ponte della ferrovia di Borgo Panigale, dal giorno successivo il cantiere si sposterà a nord, senza variazioni alla circolazione delle auto, che potranno continuare a percorrere il cavalcavia solo verso la periferia. Di contro, per i pedoni si segnala la temporanea interdizione delle scale e dell’ascensore che collegano la sottostante stazione dei treni con la fermata del trasporto pubblico; quest’ultima sarà spostata prima del ponte (venendo dal centro), pertanto gli utenti, compresi quelli con limitazioni motorie, dovranno raggiungere la stazione passando dal ramo di via Emilia Ponente sotto l’infrastruttura.

Sempre da lunedì 9 febbraio, nel tratto tra via della Pietra e via del Triumvirato, verrà istituito un senso unico in direzione centro, mentre resterà in vigore quello verso periferia da Pietra fino al ponte della ferrovia.

Contestualmente, nella porzione tra Pertini/Caprara e via Marzabotto, il cantiere si posizionerà al centro della carreggiata, mantenendo una corsia in direzione centro e due verso periferia.

Gli interventi per il trasporto e la posa delle rotaie

I lavori di posa dei binari in programma nei prossimi giorni sono localizzati:

nella corsia in direzione periferia di via Emilia Ponente, in corrispondenza dell’intersezione con via Battindarno (il 3 febbraio dalle 10 alle 16 e il 5 febbraio dalle 22 alle 5);

in via dei Mille (il 29 e il 30 gennaio dalle 22 alle 5);

in via San Donato (il 29 gennaio dalle 22 alle 5 e il 4 febbraio dalle 10 alle 16);

in via Byron il 6 febbraio dalle 10 alle 16.