Proseguono i lavori per l’adeguamento della linea convenzionale Bologna – Prato agli standard previsti dalla rete europea, per consentire il futuro passaggio dei convogli merci adibiti al trasporto di semirimorchi e container High Cube (autostrada viaggiante).

Il 13 dicembre scorso si è conclusa la prima fase dei lavori che hanno interessato la Grande Galleria dell’Appennino e che, dal 29 settembre 2025, avevano reso necessaria la sospensione continuativa della circolazione ferroviaria fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio.

Dal 15 dicembre e fino al 12 giugno 2026 la programmazione dei lavori prevede cantieri operativi dalle 9.00 alle 13.00 dei soli giorni feriali nella tratta compresa fra le stazioni di San Benedetto Val di Sambro e Prato e, fra Pianoro e Prato, in quattro fine settimana fra gennaio e aprile a partire dal prossimo week end.

Anche quest’anno le attività principali interesseranno la Grande Galleria dell’Appennino, con interventi di fresatura del rivestimento in muratura distribuite lungo tutto lo sviluppo dei 19 chilometri di lunghezza della galleria, attività propedeutiche al rinnovo della linea di alimentazione su entrambi i binari per un’estesa complessiva di 38 chilometri e il rifacimento di porzioni di arco rovescio.

Nel prossimo fine settimana, inoltre, verrà eseguita la prima fase dei lavori di impermeabilizzazione dell’impalcato del ponte ferroviario su via Quercia tra le stazioni di Grizzana e Monzuno-Vado (Comune di Marzabotto). L’attività consiste nella rimozione dei primi 130 m di binario e massicciata, realizzazione di un sistema di drenaggio, posa di una guaina impermeabilizzante specifica per queste opere e ripristino dell’infrastruttura nella tratta interessata dall’intervento. Il lavoro durerà 31 ore continuative e vedrà impegnati 60 fra operai e tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici coadiuvati da 25 mezzi ferroviari tra locomotori, pianali, rincalzatrici e caricatori e 15 carri ferroviari.

L’impermeabilizzazione premetterà anche l’aggiornamento di alcune tecnologie relative ai sistemi di segnalamento.

I periodi di sospensione della circolazione sono stati e saranno anche l’occasione per realizzare gli interventi di miglioramento dell’accessibilità e di riqualificazione previsti nelle stazioni di Vaiano e Vernio. In particolare, sono in fase di ultimazione i lavori di rinnovo del fabbricato viaggiatori con la realizzazione di una sala di attesa e la riqualifica dei servizi igienici. In entrambe le stazioni è stata ultimata l’installazione delle telecamere di sorveglianza all’esterno e all’interno dell’edificio principale e risultano ad ora funzionanti; l’impianto verrà poi completato mediante l’installazione di telecamere aggiuntive lungo i marciapiedi e nel sottopasso.

MODIFICHE AL SERVIZIO NEL FINE SETTIMANA

Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio sono programmate modifiche al servizio sulla linea convenzionale Bologna – Prato, per lavori a cura del gestore dell’infrastruttura.

Previsti in particolare autobus sostitutivi per i treni del Regionale e variazioni al servizio Intercity, Intercity Notte, Eurocity ed Euronight.

I canali di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper sono aggiornati.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Si invitano tutti i clienti a consultare i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Informazioni anche tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia e canale Telegram Trenitalia Tper Informa. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.